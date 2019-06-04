Ларьки хлопнули дверью

В конфликте представителей рынка нестационарной торговли и ТСЖ с городскими властями произошло обострение. Защитники НТО вышли из профильной рабочей группы при краевом бизнес-омбудсмене. Свое решение они объяснили тем, что городские власти якобы затягивают решение наиболее острых вопросов — моратория на снос НТО и назначения штрафов за незаконное размещение объектов. В мэрии говорят, что мораторий изначально не входил в планы властей. Эксперты утверждают, что добиться введения моратория в рамках рабочей группы на данный момент невозможно.



Представители незарегистрированной общественной организации «За сохранение нестационарных торговых объектов (НТО)» вы­шли из рабочей группы при краевом уполномоченном по защите прав предпринимателей Анатолии Маховикове. Как пояснила „Ъ-Прикамье“ председатель ТСЖ «Ленина, 69» Екатерина Безгодова, соответствующее решение было принято правлением организации. «Мы не верим, что власти могут нам помочь, не видим результатов деятельности рабочей группы. На наш взгляд, власти осознанно затягивают процесс»,— заявила гос­пожа Безгодова. «Со своей стороны, мы активно работали в рамках группы: предоставили предложения по дополнительным местам в схему размещения НТО, проект договора, пожелания по мораторию на штрафы и снос объектов. Но мы увидели, что власти не готовы к диалогу и продолжают уничтожать бизнес посредством штрафов»,— добавила руководитель общественной организации.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков назвал выход общественников из рабочей группы «полной неожиданностью». Региональный бизнес-омбудсмен добавил, что рабочая группа продолжит свою деятельность и обсудит сложившуюся ситуацию на следующем заседании.

По словам Анатолия Маховикова, «на сегодня администрацией Перми проводится работа по упорядочению НТО, размещенных на муниципальных землях, и в ближайшее время планируется увеличить количество мест в схеме размещения НТО». «Поэтому у владельцев, кто был вынужден прекратить свою предпринимательскую деятельность, будет возможность принять участие в аукционе и приобрести новое место, отвечающее установленным требованиям, и, соответственно, продолжить свою деятельность. Кроме того, прорабатывается вопрос с краевым минпромторгом о возможности предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства целевых микрозаймов на приобретение и установку НТО на льготной основе»,— поделился планами уполномоченный.

Рабочая группа по вопросам размещения НТО была создана при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Пермском крае в конце марта. В состав группы вошли представители краевого минпромторга, администрации Перми, депутаты краевого парламента и Пермской думы, а также представители общественных объединений предпринимателей.

Необходимость в создании такой группы была вызвана недовольством предпринимателей принятыми Пермской думой изменениями в правила благоустройства. Новые нормы регулируют размещение киосков на частных территориях. Был установлен запрет на размещение таких объектов на придомовых территориях, площадках для отдыха, детских, спортивных площадках, стоянках, а также в границах полосы отвода автомобильной дороги. Параллельно депутаты краевого парламента увеличили размер штрафов за незаконное размещение НТО. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников заявлял, что все преобразования, касающиеся размещения НТО, планируется завершить до конца года. Как утверждал губернатор, за это время «нужно провести новые аукционы на размещение и убрать нестационарку там, где ее быть не должно».

В рамках рабочей группы представители предпринимательского сообщества и ТСЖ пытались добиться годового моратория на снос нестационарных объектов, находящихся на частной территории, и на штрафы за незаконное размещение НТО. Кроме того, общественники потребовали от городских властей компенсации убытков от уже назначенных штрафов.

Представители мэрии в рабочей группе, по данным „Ъ-Прикамье“, выступали против этих инициатив. Однако с некоторыми менее радикальными предложениями администрация все-таки согласилась, например, с увеличением срока установки НТО, согласно действующей схеме их размещения, с одного до трех месяцев.

Собеседник, близкий к городским властям, не удивлен выходом представителей организации «За сохранение НТО» из состава рабочей группы. По его словам, подходы мэрии и общественников к вопросам регулирования НТО принципиально различались. Также источник предположил, что общественники решили выйти из рабочей группы, осознав невозможность введения моратория.

Политтехнолог Олег Борисенко предполагает, что выход представителей нестационарной торговли из состава рабочей группы усилит протестные настроения вокруг регулирования НТО. «Но насколько сильными они будут, пока сказать сложно. Скорее всего, эти протестные настроения скажутся на рейтингах краевых и городских властей, которым придется взять на себя некоторые репутационные издержки. Но пока власти контролируют эту ситуацию»,— добавляет политтехнолог. Он напомнил, что в период руководства Пермью Юрия Трутнева уже проходила масштабная кампания по ликвидации НТО в центре города. «Эти действия тоже вызвали недовольство, но ситуацию удалось выровнять, предложив альтернативные места для размещения киосков»,— вспоминает эксперт.

Депутат заксобрания и член рабочей группы Александр Григоренко считает, что общественникам «не стоило хлопать дверью». «Сейчас уже очевидно, что никакого моратория не будет. Ни город, ни край на это не пойдут. Но выбить у города какие-то небольшие уступки для бизнеса вполне реально»,— отмечает парламентарий.

Константин Кадочников