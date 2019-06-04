Зеленский обсудит стратегию возвращения Крыма с ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО стратегию по возвращению Крыма, рассказала пресс-секретарь украинского главы государства Юлия Мендель.

«Не думайте, что администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будет наработано определенное решение, его вынесут»,— сказала госпожа Мендель (цитата по ТСН).

Пресс-секретарь не стала раскрывать детали готовящегося плана.

Ранее господин Зеленский уже заявлял, что намерен вернуть Крым Украине. На это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что полуостров является одним из регионов России. «Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может: это один из регионов РФ»,— заявлял господин Песков.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум. По официальным данным, 96,77% проголосовавших поддержали присоединение Крыма к России при явке 83,1%. 18 марта Крым и Севастополь вошли в состав России. США, Евросоюз и другие страны итоги голосования не признали и ввели против России санкции.

Как изменился Крым в составе России, читайте в публикации “Ъ”.