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09 декабря, понедельник
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Краснодар. Кубань, Адыгея
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18:28
Путин и Меркель провели переговоры в Париже
17:26
«Тепличный комбинат ”Белореченский“» вошел в процедуру банкротства
16:37
Мэр Краснодара отстранил чиновников из-за вывоза мусора
15:32
На завершение долгостроев Краснодару выделят почти 1 млрд рублей
14:11
В бюджет Краснодара поступило 18,2 млрд рублей собственных средств
13:25
Выставленный на «Авито» детсад может приобрести мэрия Краснодара
13:22
На торги выставили дебиторку Сочинского мусороперерабатывающего комплекса за 150 млн рублей
12:57
«МЖК ”Краснодарский“» выступил поручителем по 100-миллионному кредиту «Юга Руси»
12:24
Совет директоров ПАО «ТНС Энерго Кубань» досрочно прекратит свои полномочия
11:42
ВТБ дал взаймы среднему и малому бизнесу Кубани 9,2 млрд рублей
11:28
Жители Дагомыса высказались за создание поселка городского типа
10:42
Возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ООО «ИнжСетиКом»
09:51
На Кубани судебные приставы арестовали дом
09:45
В Краснодаре не будут работать светофоры на пересечении Ставропольской и Айвазовского
06/12
Защита гендиректора краснодарского ООО «УБИС» обжаловала возбуждение уголовного дела
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Тема
(обновлено: 09.12.2019)
Пресс-релизы компании «Ключавто»
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В Volkswagen «КЛЮЧАВТО» Краснодар рассказали о преимуществах обслуживания авто в сервисных центрах компании
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На курорте подвели итоги международного кинофестиваля и кинопремии SIFFA
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«Скользило время нитью по канве»
В Краснодаре открылась выставка искусства вышивки
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На Кубани горят леса
Общая площадь лесных пожаров в крае составляет свыше 17 га
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День народного единства в Краснодаре
Праздник собрал на площади имени Пушкина 13 тысяч жителей и гостей города
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«Краснодар» взял реванш у «Порту»
«Быки» разгромили португальский клуб на чужом поле со счетом 3:2
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Как заливало Краснодар
В столице Кубани за день выпала месячная норма осадков
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Жителям Юга России важнее широта покрытия сетей мобильного интернета
Интервью
С бизнесом – на одном языке
О чем говорили на прошедшем в Краснодаре «Практикуме для предпринимателей»
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Банк УРАЛСИБ начал работу через платформу Транзит 2.0 Национального расчетного депозитария
ЮГАГРО
Итоги «ЮГАГРО 2019»: рост числа посетителей на 8%
Рождественская ярмарка в Сочи
28.12– 7.01 город-отель «Бархатные сезоны»
«Альфа Страхование»
Компания запустила инновационный продукт поминутного страхования «Каско on/off»
Финансы
Сбербанк представил услугу переводов по бизнес-картам
Ростелеком
Оператор и ВТБ создают технологическую платформу по…
Открытие салона Lexus в Краснодаре
5 декабря открылся новый дилерский центр Lexus
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия