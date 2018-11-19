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Краснодар. Кубань, Адыгея

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Оператор и ВТБ создают технологическую платформу по…

Открытие салона Lexus в Краснодаре

5 декабря открылся новый дилерский центр Lexus