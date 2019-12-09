Автохолдинг КЛЮЧАВТО дополнил портфель дилерских центров шестым салоном Lexus

5 декабря 2019 года в Краснодаре состоялось официальное открытие нового дилерского центра Lexus федерального автомобильного холдинга КЛЮЧАВТО. Лексус - Краснодар Север стал шестым по счёту автоцентром премиального бренда в портфеле компании.

Официальная часть мероприятия была ознаменована приветственными словами генерального директора ООО «ГК «СБСВ-КЛЮЧАВТО» Сергеева Виктора Алексеевича и президента «Тойота Мотор» Сюдзи Суга, который произнёс речь на русском языке. «Мы признательны за высокий уровень доверия, оказываемого нам «Тойота Мотор». Уверен, новый грандиозный проект позволит марке Lexus занять ещё более прочные позиции на рынке и укрепит нашу совместную работу с клиентами этого премиального бренда», – признался Виктор Сергеев.

Кульминацией открытия стал символичный огненный фонтан, который КЛЮЧАВТО и Lexus зажгли одновременно в знак запуска большого совместного проекта.

«Дружба Lexus и КЛЮЧАВТО зародилась 12 лет назад. Тогда – в 2007 году – мы открыли первый не только в Краснодаре, но и во всём южнороссийском регионе, дилерский центр этого бренда. С тех пор прошло немало времени. Были запущены автоцентры Lexus в других городах ЮФО: в Минеральных Водах, Ростове-на-Дону, Сочи, Новороссийске. И сегодня мы с удовольствием переворачиваем новую страницу многолетней истории нашего сотрудничества с маркой Lexus», – комментирует пресс-служба автохолдинга.

Как отмечают в КЛЮЧАВТО, открытие нового центра Lexus продиктовано высоким спросом на модели премиального бренда в Краснодарском крае, несмотря на довольно напряженную ситуацию на автомобильном рынке. «Мы провели комплексный анализ среды, оценили сроки окупаемости проекта, посчитали его рентабельность и пришли к выводу, что инвестиции оправданы. Проект имеет большой экономический потенциал. Перед командой Лексус - Краснодар Север стоят амбициозные планы по продажам автомобилей и машинозаездам на сервис. Убеждены, что эти показатели будут достигнуты», — поделились подробностями в пресс-службе КЛЮЧАВТО.

Дилерский центр возведён в полном соответствии с высочайшими стандартами Lexus. Он отличается не только роскошным оформлением, которое присуще всем автоцентрам сети премиального японского бренда, но и технологичностью, которая позволит на самом высоком уровне оказывать услуги сервисного обслуживания с полным циклом ремонтных работ. Лексус - Краснодар Север представляет весь модельный ряд Lexus. Дополнительно для клиентов доступны услуги кредитования, страхования и трейд-ин.

Лексус - Краснодар Север – яркое дополнение автомобильной деревни КЛЮЧАВТО Север. Он расположился по адресу: Краснодар, улица Покрышкина, д. 11.