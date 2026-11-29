«Единая Россия» отметит 25-летие встречами с избирателями и партактивом
1 декабря «Единая Россия» (ЕР) отметит свое 25-летие: в этот день в 2001 году объединились партии «Единство» и «Отечество». Депутаты-единороссы обычно отмечают день рождения партии декадой личных приемов. В этом году она стартовала еще 24 ноября. В традиционных рекомендациях на региональную неделю (пройдет с 30 ноября по 6 декабря), которые партия выдала парламентариям, подчеркивается, что встречи с жителями и партактивом «должны быть "живыми", но не кабинетными». Их рекомендуется по возможности проводить в «средах» — в коллективах, во дворах, на улице, избегая «казенных» встреч в госучреждениях и прочих подобных локациях. Исключение составит лишь традиционный формат встреч на площадках общественных приемных председателя партии. Комиссия президиума генсовета ЕР по работе с обращениями граждан подготовила и направила в региональные отделения расписание тематических приемов и другие организационные вводные.
Также в регионах проходят встречи с ветеранами партии, открываются выставки о работе ЕР «25 лет служения. Сила в единстве». Предполагается, что такие встречи будут состоять из двух частей: неформальная беседа с опытными партийцами и награждение.
Депутатам предложено вручать ветеранам личные благодарственные письма и подарки. В день рождения ЕР 1 декабря единороссы проведут финал II Национальной премии «Человек труда», организованной партпроектом «Выбирай свое».