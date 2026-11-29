ВВП Великобритании в расчете на душу населения по итогам 2021–2025 годов оказался на 7,5% ниже уровня, которого страна могла бы достичь, если бы осталась в составе Евросоюза, подсчитали аналитики ЕЦБ. В своем докладе они отмечают, что, отказавшись от членства в ЕС в 2020 году, страна отказалась от привилегий, которые оно давало: прежде всего — возможности свободно, без уплаты внутренних таможенных пошлин поставлять товары на рынки стран европейского объединения. После того как британцы вышли из ЕС, а соответственно, и из Таможенного союза и единого рынка, поставки начали осуществляться в рамках соглашения о свободной торговле. Хотя такое соглашение и предусматривает отсутствие пошлин или квот на поставку товаров, избежать новых издержек британские предприятия не смогли: для получения тарифных преференций возникла необходимость подтверждать происхождение товаров, проходить санитарные проверки, выполнять другие новые требования.