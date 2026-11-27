Отдых в Сочи в ноябре подешевел на 40–45% относительно летнего пика
Стоимость отдыха на черноморских курортах Краснодарского края в ноябре может быть на 40–45% ниже пиковых летних тарифов. В Сочи цены на размещение по сравнению с прошлым годом снизились в среднем на 10–15%. При этом с началом горнолыжного сезона спрос в горном кластере постепенно восстанавливается, а на новогодние праздники стоимость проживания может достигать летних значений. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму, генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.
По словам эксперта, снижение стоимости размещения на черноморских курортах происходит постепенно. В начале сентября тарифы были на 10–12% ниже летних, к концу месяца разница достигала 20–25%, в октябре — 30–35%. В ноябре цены могут быть на 40–45% ниже пиковых летних значений и более.
При этом динамика стоимости размещения на курортах края различается. В целом по Краснодарскому краю цены снизились на 3–4% относительно прошлого года. В Анапе и Геленджике они, напротив, выросли в среднем на 3,5%, хотя многие гостиницы сохранили тарифы на уровне прошлого года.
Около 70% туристов приезжают на черноморские курорты летом, включая сентябрь. На остальные месяцы приходится примерно 30% годового турпотока. В ноябре часть гостиниц закрывается на межсезонье и ремонт. Загрузку отдельных объектов в Сочи эксперт оценивал примерно в 20%, однако этот показатель не отражает ситуацию на всем курорте. Спрос поддерживают санатории и гостиницы с подогреваемыми бассейнами, SPA и другой инфраструктурой.
В горном кластере Сочи спрос постепенно восстанавливается на фоне подготовки к зимнему сезону. На новогодние праздники стоимость размещения может достигать летних значений. По словам Сергея Ромашкина, ноябрьские праздники не обеспечили заметного роста загрузки: в 2026 году День народного единства пришелся на среду, поэтому продолжительных выходных не было.