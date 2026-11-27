Стоимость отдыха на черноморских курортах Краснодарского края в ноябре может быть на 40–45% ниже пиковых летних тарифов. В Сочи цены на размещение по сравнению с прошлым годом снизились в среднем на 10–15%. При этом с началом горнолыжного сезона спрос в горном кластере постепенно восстанавливается, а на новогодние праздники стоимость проживания может достигать летних значений. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму, генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.