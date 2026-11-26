Продажи туров в Анапу на ноябрьские праздники выросли втрое
Количество бронирований размещения на ноябрьские праздники в 2026 году сократилось на 3–6% по сравнению с прошлым годом. При этом на курортах Краснодарского края динамика спроса оказалась неоднородной: Анапа увеличила продажи, тогда как Сочи потерял часть туристов. Об этом пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
По данным участников рынка, в целом по России снижение количества бронирований на период вокруг 4 ноября у отдельных туроператоров достигало 10%. Одной из причин стала продолжительность праздничного периода. В 2026 году День народного единства пришелся на среду, поэтому туристы преимущественно выбирали поездки на два-три дня. В 2025 году праздничные выходные продолжались три дня подряд.
В структуре продаж туроператора АЛЕАН на Краснодарский край пришлось 28% бронирований. Наибольшим спросом пользовались Геленджик, Сочи и Анапа. У «Мультитура» Анапа также вошла в число лидеров продаж наряду с Подмосковьем и Сочи.
При этом количество бронирований туров в Анапу у «Мультитура» выросло втрое относительно аналогичного периода прошлого года. По оценкам участников рынка, прирост продаж на курорте составлял от 20% до трех раз в зависимости от туроператора. Спрос на Сочи, напротив, снизился на 15–22%.
В числе наиболее востребованных направлений на ноябрьские выходные по России оказались Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Казань и города Золотого кольца. На юге туристы преимущественно выбирали размещение в гостиницах приморских курортов. В Крыму спрос на протяжении осени оставался слабым.