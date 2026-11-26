По данным участников рынка, в целом по России снижение количества бронирований на период вокруг 4 ноября у отдельных туроператоров достигало 10%. Одной из причин стала продолжительность праздничного периода. В 2026 году День народного единства пришелся на среду, поэтому туристы преимущественно выбирали поездки на два-три дня. В 2025 году праздничные выходные продолжались три дня подряд.