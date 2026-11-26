При этом продажи отдельных направлений менялись разнонаправленно. Так, у «Мультитура» количество бронирований туров в Анапу выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время спрос на Сочи снизился, что подтверждают и данные туроператора «Дельфин». В целом туристы отдавали предпочтение коротким поездкам в загородные отели и близлежащие города, а на юге — отдыху в гостиницах приморских курортов.