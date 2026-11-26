Туроператоры зафиксировали снижение спроса на ноябрьские поездки
Ноябрьские праздники не смогли обеспечить заметного роста туристического спроса: из-за календарного расположения Дня народного единства, который в 2026 году пришелся на среду, россияне преимущественно ограничивались короткими поездками на два-три дня. Количество бронирований размещения на период вокруг 4 ноября сократилось на 3–6% год к году, а у отдельных туроператоров снижение достигало 10%. На юге России динамика курортов оказалась неоднородной: Анапа наращивала продажи, тогда как Сочи и Крым теряли туристов, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По данным туроператоров, наиболее востребованными направлениями на ноябрьские выходные стали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Казань и города Золотого кольца. На юге сохранялся интерес к курортам Краснодарского края. В структуре продаж туроператора АЛЕАН на регион пришлось 28% бронирований. Наибольшим спросом пользовались Геленджик, Сочи и Анапа. У «Мультитура» в числе лидеров также оказались Подмосковье, Анапа и Сочи.
При этом продажи отдельных направлений менялись разнонаправленно. Так, у «Мультитура» количество бронирований туров в Анапу выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время спрос на Сочи снизился, что подтверждают и данные туроператора «Дельфин». В целом туристы отдавали предпочтение коротким поездкам в загородные отели и близлежащие города, а на юге — отдыху в гостиницах приморских курортов.
По оценкам участников рынка, число бронирований размещения на период вокруг 4 ноября сократилось примерно на 3–6% год к году. У некоторых туроператоров падение достигало 10%. При этом сравнение с прошлым годом осложняется календарным фактором: в 2025 году ноябрьские праздники образовали три выходных подряд, тогда как в 2026 году дополнительным нерабочим днем было только 4 ноября.
Среди крупных южных направлений наиболее существенное снижение продаж продемонстрировал Сочи: по данным ряда участников рынка, спрос на туры на ноябрьские даты сократился на 15–22%. Анапа, напротив, показала прирост от 20% до трех раз в зависимости от туроператора. Участники рынка связывают это в том числе с низкой базой прошлого года. В Крыму спрос на протяжении осени оставался слабым.