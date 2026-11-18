При этом стоимость бизнесов, находящихся под давлением текущей экономической ситуации, может быть близка к нулю, но даже при такой цене их приобретение не всегда интересно покупателю из-за существенных рисков, указывает партнер независимой инвестиционно-банковской компании TLM Capital Кирилл Билюшов. В результате сделки сосредоточились в узком сегменте, где интересы покупателей и продавцов совпадают, заключают эксперты.