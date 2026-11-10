В Рыбинске показали, как будет выглядеть новая скейт-площадка на «Сатурне»
В Рыбинске представили варианты внешнего вида новой скейт-площадки на стадионе «Сатурн». Вместо деревянной конструкции, установленной в 2019 году и пришедшей в негодность, планируют построить бетонную. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Рыбинска Николай Брядовой.
Он рассказал, что обсудил будущую площадку с председателем Федерации самокатного спорта Ярославской области Ильей Чистяковым и молодыми спортсменами, которые занимаются на стадионе. На опубликованных визуализациях представлены три варианта конфигурации. Они отличаются расположением и набором элементов для выполнения трюков.
По словам Николая Брядового, новая площадка сохранит общую конфигурацию прежней, но будет более безопасной и долговечной. Она подойдет для катания на велосипедах, роликах и скейтбордах.
Сейчас старую конструкцию демонтируют. В следующем году администрация рассчитывает получить финансирование и приступить к реализации проекта. Источник средств, стоимость и сроки строительства пока не уточняются.