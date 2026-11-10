В Рыбинске показали, как будет выглядеть новая скейт-площадка на «Сатурне»

Он рассказал, что обсудил будущую площадку с председателем Федерации самокатного спорта Ярославской области Ильей Чистяковым и молодыми спортсменами, которые занимаются на стадионе. На опубликованных визуализациях представлены три варианта конфигурации. Они отличаются расположением и набором элементов для выполнения трюков.