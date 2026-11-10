На Южном Урале запускают программу развития автотуризма до 2035 года
Инвестиции составят более 3 млрд рублей
Правительство Челябинской области подписало распоряжение об утверждении региональной программы по развитию автомобильного туризма до 2035 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Ответственным исполнителем проекта станет Главное управление координации развития туризма в Челябинской области. Помогать ему будут профильные ведомства и местные власти. Целью программы является создание условий для комплексного развития автопутешествий по области. Для этого необходимо, как посчитало правительство региона, улучшать качество дорог и связи на них во время поездок, а также инфраструктуру, расположенную около трасс. Кроме того, нужно увеличить количество автомобильных и автобусных экскурсий и повысить их конкурентоспособность. Планируемый объем инвестиций до 2035 года — 3,1 млрд руб., из них чуть больше 3 млрд руб. пойдут на строительство, ремонт и реконструкцию дорог, еще 42,8 млн руб. направят на развитие туризма.