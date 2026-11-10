На Южном Урале запускают программу развития автотуризма до 2035 года

Ответственным исполнителем проекта станет Главное управление координации развития туризма в Челябинской области. Помогать ему будут профильные ведомства и местные власти. Целью программы является создание условий для комплексного развития автопутешествий по области. Для этого необходимо, как посчитало правительство региона, улучшать качество дорог и связи на них во время поездок, а также инфраструктуру, расположенную около трасс. Кроме того, нужно увеличить количество автомобильных и автобусных экскурсий и повысить их конкурентоспособность. Планируемый объем инвестиций до 2035 года — 3,1 млрд руб., из них чуть больше 3 млрд руб. пойдут на строительство, ремонт и реконструкцию дорог, еще 42,8 млн руб. направят на развитие туризма.