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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Черноземье

Пятый энергоблок Нововоронежской АЭС вернулся к работе после ремонта

Энергоблок №5 Нововоронежской АЭС (входит в госкорпорацию «Росатом») в 11:06 27 октября вывели на полную мощность после внепланового краткосрочного ремонта. Работы проводились на теплообменном оборудовании. Об этом сообщила пресс-служба станции.
Пятый энергоблок Нововоронежской АЭС

Пятый энергоблок Нововоронежской АЭС

Роман Пышкин / Управление коммуникаций НВ АЭС

Сейчас в работе находятся энергоблоки № 4, 5 и 7. Они несут нагрузку 2 573 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок № 6 проходит планово-предупредительный ремонт.
На станции сообщили, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе АЭС и на прилегающей территории не изменился и соответствует естественным значениям.
Энергоблок №5 отключили от сети для ремонта в 02:48 17 октября. В конце августа его также выводили в планово-предупредительный ремонт, который завершился к 1 октября.
Кабира Гасанова