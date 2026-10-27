Пятый энергоблок Нововоронежской АЭС вернулся к работе после ремонта
Энергоблок №5 Нововоронежской АЭС (входит в госкорпорацию «Росатом») в 11:06 27 октября вывели на полную мощность после внепланового краткосрочного ремонта. Работы проводились на теплообменном оборудовании. Об этом сообщила пресс-служба станции.
Сейчас в работе находятся энергоблоки № 4, 5 и 7. Они несут нагрузку 2 573 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок № 6 проходит планово-предупредительный ремонт.
На станции сообщили, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе АЭС и на прилегающей территории не изменился и соответствует естественным значениям.
Энергоблок №5 отключили от сети для ремонта в 02:48 17 октября. В конце августа его также выводили в планово-предупредительный ремонт, который завершился к 1 октября.