МИД России не считает Гутерреша серьезным посредником по Украине

Россия не воспринимает генсека ООН Антониу Гутерреша в качестве посредника по Украине, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов. Причины такого отношения к генсеку он не привел.

«Мы его в принципе не считаем и не считали каким-то серьезным посредником»,— сказал господин Алимов в интервью «РИА Новости».

Украина станет одной из ключевых тем на переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова в ходе стартующей 22 сентября сессии Генассамблеи ООН. Действующий генсек ООН Антониу Гутерриш уходит в отставку в конце 2026 года. Он занимал этот пост два пятилетних срока подряд. На его место претендуют восемь кандидатов. По результатам секретного предварительного голосования лидировала бывшая вице-премьер Коста-Рики Ребека Гринспан.

Подробности — в материале «Ъ» «Такой генсек нам не нужен».