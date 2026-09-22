МИД России не считает Гутерреша серьезным посредником по Украине
Россия не воспринимает генсека ООН Антониу Гутерреша в качестве посредника по Украине, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов. Причины такого отношения к генсеку он не привел.
«Мы его в принципе не считаем и не считали каким-то серьезным посредником»,— сказал господин Алимов в интервью «РИА Новости».
Украина станет одной из ключевых тем на переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова в ходе стартующей 22 сентября сессии Генассамблеи ООН. Действующий генсек ООН Антониу Гутерриш уходит в отставку в конце 2026 года. Он занимал этот пост два пятилетних срока подряд. На его место претендуют восемь кандидатов. По результатам секретного предварительного голосования лидировала бывшая вице-премьер Коста-Рики Ребека Гринспан.
Подробности — в материале «Ъ» «Такой генсек нам не нужен».
Посредническая роль Антониу Гутерриша ограничена предложением «добрых услуг»: генсек ООН может содействовать контактам и предоставить площадку, но не вправе самостоятельно запустить переговоры. В сентябре 2026 года он был готов поддержать трехстороннюю встречу России, США и Украины на полях Генассамблеи, связывая ее с необходимостью прекращения огня и созданием условий для справедливого мира.
Ключевое ограничение этой конструкции Гутерриш формулировал еще в сентябре 2022 года: проведение переговоров зависит от желания президентов России и Украины. В марте 2025 года его представитель также говорил о готовности генсека быть посредником, но отмечал, что тот еще не связывался со сторонами и ждет их согласия.
В апреле 2026 года российский МИД описывал приемлемую для себя роль генсека ООН как обеспечение межгосударственного диалога и посредничество без функций судьи или верховного арбитра. Отдельный переговорный канал при этом сохраняется: Москва заявляла о готовности к двусторонним и трехсторонним консультациям и ожидании новых предложений, однако это не означает согласия именно на посредничество Гутерриша.