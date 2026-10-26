Никель пошел в запас
Трехмесячный фьючерс на никель на Лондонской бирже металлов (LME) на неделе к 23 октября подорожал на 4%, до $15,9 тыс. за тонну, на новостях о возможном сокращении производства в Индонезии, говорится в обзоре BigMint.
Как уточняют аналитики, опасения относительно поставок никеля вызвали сообщения о планах китайских производителей, включая Tsingshan Group, GEM, Lygend Resources and Technology и Huayou Cobalt, снизить выпуск части продукции, в том числе концентратов и сплавов, на 20–50% на своих предприятиях в Индонезии до конца 2026 года. Но, отмечается в обзоре, компании планы не подтвердили, и влияние возможных сокращений на мировое предложение не определено.
Запасы никеля на LME за неделю выросли на 684 тонны, или на 0,25%, до 280,67 тыс. тонн. В октябре к сентябрю запасы увеличились 2,2%, до 282,52 тыс. тонн, сообщает BigMint. Высокий уровень запасов остается препятствием для устойчивого роста цен, замечают аналитики.
Международная исследовательская группа по никелю (INSG) в октябре пересмотрела свой прогноз рынка на 2026 год. Вместо ожидаемого в апреле дефицита в 32 тыс. тонн прогнозируется профицит в 19 тыс. тонн. В 2027 году избыток может вырасти до 70 тыс. тонн, говорится в обзоре. Как отмечают в BigMint, слабый спрос делает восстановление цен на никель зависимым от мер по сокращению предложения. В ближайшие недели ключевыми индикаторами на рынке станут решения индонезийских предприятий и фактические показатели производства. Без ощутимого сокращения предложения или улучшения спроса увеличение запасов и прогнозируемый избыток никеля, вероятно, ограничат дальнейший рост цен, считают аналитики.