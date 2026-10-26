Никель пошел в запас

Международная исследовательская группа по никелю (INSG) в октябре пересмотрела свой прогноз рынка на 2026 год. Вместо ожидаемого в апреле дефицита в 32 тыс. тонн прогнозируется профицит в 19 тыс. тонн. В 2027 году избыток может вырасти до 70 тыс. тонн, говорится в обзоре. Как отмечают в BigMint, слабый спрос делает восстановление цен на никель зависимым от мер по сокращению предложения. В ближайшие недели ключевыми индикаторами на рынке станут решения индонезийских предприятий и фактические показатели производства. Без ощутимого сокращения предложения или улучшения спроса увеличение запасов и прогнозируемый избыток никеля, вероятно, ограничат дальнейший рост цен, считают аналитики.