Выросло число погибших при ракетном ударе по предприятию в Орле
Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, в ходе разбора завалов после атаки в центре Орла было обнаружено тело четвертого погибшего сотрудника завода. Остается неизвестным местонахождение еще одного работника. По итогам происшествия 19 человек обратились за медпомощью, семеро в настоящий момент находятся в областной больнице на стационарном лечении.
«Хочу отметить, что только слаженное и оперативное реагирование сотрудников завода на сигнал ракетной опасности позволило избежать более значительных жертв»,— заявил господин Клычков.
Глава региона вновь призвал орловчан доверять исключительно официальным источникам информации.
«С момента происшествия в социальных сетях, в том числе в запрещенных на территории России, публикуется множество фейков о последствиях вражеской атаки, в том числе с именами и даже фотографиями несуществующих людей, якобы погибших. Вся эта деятельность координируется врагом и служит одной цели — разобщить, подорвать доверие друг к другу, создать панику»,— написал Андрей Клычков в своих соцсетях.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», удар по промышленному предприятию в Орле был нанесен 23 октября. Андрей Клычков подчеркнул, что атака произошла «в час пик, когда люди возвращались с работы к своим семьям». Ранее было известно о трех погибших. Следственный комитет РФ заявил, что будет расследовать уголовное дело.