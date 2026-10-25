Выросло число погибших при ракетном ударе по предприятию в Орле

«С момента происшествия в социальных сетях, в том числе в запрещенных на территории России, публикуется множество фейков о последствиях вражеской атаки, в том числе с именами и даже фотографиями несуществующих людей, якобы погибших. Вся эта деятельность координируется врагом и служит одной цели — разобщить, подорвать доверие друг к другу, создать панику»,— написал Андрей Клычков в своих соцсетях.