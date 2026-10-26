Первый тур президентских выборов в Болгарии не выявил победителя
В Болгарии 25 октября прошел первый тур президентских выборов, по итогам которых действующий президент страны Илияна Йотова набрала 34,76%. Ее главный соперник, оппозиционный политик Андрей Гюров, получил 31,94% голосов. Явка избирателей оказалась чрезвычайно низкой — 22%. В связи с тем, что ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов, назначен второй тур выборов — он пройдет 1 ноября.
Главными темами избирательной кампании стали безопасность судоходства в Черном море и помощь Украине. Госпожа Йотова придерживается по этим вопросам курса правительства: отказ от поставок Киеву оружия, стремление к диалогу с Москвой, дипломатическое решение конфликта. Ее оппонент, в свою очередь, призывает усиливать поддержку Украины в тесном взаимодействии с партнерами по ЕС и НАТО.
Премьер-министр Болгарии Румен Радев посчитал результаты первого тура тревожным сигналом и предупредил, что в случае «реванша оппозиции» на этих выборах страна может быть втянута в войну.