Первый тур президентских выборов в Болгарии не выявил победителя

В Болгарии 25 октября прошел первый тур президентских выборов, по итогам которых действующий президент страны Илияна Йотова набрала 34,76%. Ее главный соперник, оппозиционный политик Андрей Гюров, получил 31,94% голосов. Явка избирателей оказалась чрезвычайно низкой — 22%. В связи с тем, что ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов, назначен второй тур выборов — он пройдет 1 ноября.