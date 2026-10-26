Чем известен Илия Срданович

В 2024-м публично поддержал антикоррупционные протесты, вспыхнувшие после обрушения навеса на вокзале Нови-Сада. Был членом объединения «Свободный университет», выступавшего в поддержку протестующих студентов. Широкую известность получил 23 мая 2026 года — на акции в центре Белграда под лозунгом «Студенты побеждают» заявил о необходимости глубоких институциональных изменений в стране. В сентябре возглавил объединение «Студенческий список — Студенты побеждают» для участия в парламентских выборах.