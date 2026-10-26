Новый кредитор пригрозил банкротством воронежскому «Турбонасосу»
Ижевское ООО «Центрэнергосталь» опубликовало уведомление о намерении обратиться в Арбитражный суд Воронежской области с заявлением о банкротстве АО «Турбонасос» (входит в структуру Роскосмоса). Это следует из данныха «Федресурса».
Сумма и основание не раскрываются. При этом «Центрэнергосталь» недавно выиграла суд с воронежской компанией. Арбитражный суд Воронежской области 12 октября удовлетворил иск компании к «Турбонасосу» о взыскании задолженности по договору поставки от 14 ноября 2025 года. Истец требовал 19,5 млн руб. основного долга и неустойку, суд взыскал с завода 19,1 млн.
В ходе процесса ответчик признал наличие задолженности за поставленный товар, но заявил о нарушении истцом сроков поставки. «Турбонасос» хотел зачесть встречную неустойку на почти 2 млн руб. Суд счел расчет ответчика арифметически верным, но по ходатайству истца снизил размер встречной неустойки, так как эти деньги были зачтены в счет основного долга.
В отношении компании в сентябре возбуждено дело о несостоятельности. В октябре сначала подало уведомление, а затем вступило в него воронежское ООО «Гидрогаз» (первая попытка была в июле, но дело не возбудили). В числе кредиторов — петербургское ООО «Атомтехэнергомаш» (АТЭМ) и воронежское ООО «Автотранспортное предприятие-36» (АТП-36). Общая сумма долгов — примерно до 40 млн руб. В качестве кандидата на должность арбитражного управляющего предложен Михаил Комаров. «Ъ-Черноземье» направил в «Роскосмос» запрос.
По данным Rusprofile, АО «Турбонасос» действует в составе «Роскосмоса». Предприятие создано в ноябре 1992 года на базе научно-производственного комплекса Конструкторского бюро химавтоматики, специализировавшегося на разработке насосного оборудования. Основные направления деятельности — производство насосов и турбин, а также инжиниринговые услуги в сфере насосостроения. Гендиректор — Виталий Сериков. Последняя опубликованная финансовая отчетность относится к 2018 году. Тогда выручка компании сократилась на 48,9%, до 909,7 млн руб., а прибыль — на 48,8%, до 36,6 млн руб.
Кризис на «Турбонасосе» нарастает на протяжении последних двух лет. По данным «Ъ-Черноземье», штат сотрудников сократился более чем на 40%, а задолженность по зарплате погашается с большими задержками (месяц назад работникам выплатили только за январь-март 2024 года). По информации ФССП, официальная задолженность предприятия перед кредиторами составляет 57 млн руб. Власти региона ранее связывали тяжелое положение завода с приостановкой проектов и прекращением их финансирования.