Новый кредитор пригрозил банкротством воронежскому «Турбонасосу»

Кризис на «Турбонасосе» нарастает на протяжении последних двух лет. По данным «Ъ-Черноземье», штат сотрудников сократился более чем на 40%, а задолженность по зарплате погашается с большими задержками (месяц назад работникам выплатили только за январь-март 2024 года). По информации ФССП, официальная задолженность предприятия перед кредиторами составляет 57 млн руб. Власти региона ранее связывали тяжелое положение завода с приостановкой проектов и прекращением их финансирования.