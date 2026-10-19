Президент Ирана планирует встретиться с Путиным на саммите ФСЭГ в Москве

Масуд Пезешкиан выразил надежду, что за время визита в Россию будут предприняты шаги по практической реализации соглашений в области энергетики, транспорта и строительства электростанций. Он также рассчитывает, что стороны определят конкретные сроки, условия и механизмы для выполнения намеченных проектов.