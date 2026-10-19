Президент Ирана планирует встретиться с Путиным на саммите ФСЭГ в Москве
Президент Ирана Масуд Пезешкиан надеется на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве. Об этом он заявил во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
«Я надеюсь, во время предстоящего визита в Москву будет подготовлена необходимая почва для практического прогресса в достижении договоренностей и получения ощутимых результатов в оговоренных (сторонами.—“Ъ”) областях»,— сказал господин Пезешкиан (цитата по IRNA).
Масуд Пезешкиан выразил надежду, что за время визита в Россию будут предприняты шаги по практической реализации соглашений в области энергетики, транспорта и строительства электростанций. Он также рассчитывает, что стороны определят конкретные сроки, условия и механизмы для выполнения намеченных проектов.
Президент Ирана приедет в Москву на восьмой саммит Форума стран-экспортеров газа. Он пройдет в столице 27 октября. Помимо руководства Ирана, в саммите примут участие представители ОАЭ, Алжира, Египта, Ливии, Катара, Венесуэлы и других стран.