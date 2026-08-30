Запасы газа в ЕС упали до минимума с 2013 года

Газохранилища в ЕС заполнены на 64,4%, следует из данных компании Gas Infrastructure Europe на 28 августа. Это минимальный объем заполненности газовых хранилищ ЕС для этого сезона за последние 13 лет, сообщает The Guardian. Как пишет газета, причиной стали перебои на рынке газа из-за энергетического кризиса, вызванного войной США с Ираном.

Запасы отличаются от страны к стране: от 46% в Нидерландах, 50% Великобритании и 52% в Германии до 82% в Италии и 92% в Польше. По словам аналитика рынка газа Грега Мольнара, нынешний уровень примерно на 20% ниже средних запасов газа в этот период в последние пять лет.

В 2025 году европейские газохранилища в конце августа были заполнены примерно на 80%. «Низкий уровень запасов, естественно, увеличивает риск повышенной волатильности цен зимой»,— заявил господин Мольнар.

По данным The Guardian, этим летом многие на рынке газа ожидали скорого прекращения блокировки Ормузского пролива и возможности пополнить запасы на зиму. «Однако теперь никто не ожидает этого (открытия Ормуза.— “Ъ”) в ближайшее время,— говорит старший аналитик по сырьевым товарам шведского банка SEB Бьярне Шильдроп.— В результате на прошлой неделе европейский рынок природного газа впал во что-то вроде предзимней паники».

Яна Рождественская