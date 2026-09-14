Цена газа в Европе превысила $1 тыс. впервые с декабря 2022 года

Европейский газовый рынок вновь тестирует ценовые пики конца 2022 года: стоимость газа достигает $1 тыс. за 1 тыс. кубометров. Причин ожидать снижения цен предстоящей зимой пока нет: Ормузский пролив закрыт, а конкуренция с Азией за доступные партии СПГ только усиливается. Хотя запасы в подземных хранилищах находятся на исторических минимумах, это не помешает Европе пройти отопительный сезон, однако континент окажется уязвимым к новым перебоям в поставках и резкому похолоданию.

Стоимость фьючерса газа на хабе TTF в Нидерландах 14 сентября выросла до €82,2 за 1 МВт•ч, или около $1 тыс. за 1 тыс. кубометров, сравнявшись с пиковыми значениями декабря 2022 года, следует из данных биржи ICE.

Рынок закладывает в газовые цены дополнительную премию за риск в условиях обострения конфликта на Ближнем Востоке, а также выражает обеспокоенность из-за низкого уровня подземных запасов газа, в особенности в Германии — крупнейшем в ЕС потребителе газа, которая пока заполнила свои хранилища лишь на 55,6%.

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