Цены разогрелись

Европейский газовый рынок вновь тестирует ценовые пики конца 2022 года: стоимость газа достигает $1 тыс. за 1 тыс. кубометров. Причин ожидать снижения цен предстоящей зимой пока нет: Ормузский пролив закрыт, а конкуренция с Азией за доступные партии СПГ только усиливается. Хотя запасы в подземных хранилищах находятся на исторических минимумах, это не помешает Европе пройти отопительный сезон, однако континент окажется уязвимым к новым перебоям в поставках и резкому похолоданию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vincent West / Reuters Фото: Vincent West / Reuters

Стоимость фьючерса газа на хабе TTF в Нидерландах 14 сентября выросла до €82,2 за 1 МВт•ч, или около $1 тыс. за 1 тыс. кубометров, сравнявшись с пиковыми значениями декабря 2022 года, следует из данных биржи ICE.

Рынок закладывает в газовые цены дополнительную премию за риск в условиях обострения конфликта на Ближнем Востоке, а также выражает обеспокоенность из-за низкого уровня подземных запасов газа, в особенности в Германии — крупнейшем в ЕС потребителе газа, которая пока заполнила свои хранилища лишь на 55,6%.

Затянувшаяся на все лето блокировка поставок СПГ из стран Персидского залива поддерживала высокие цены на природный газ.

В итоге на 11 сентября газохранилища в ЕС были заполнены только на 68%, что на 16,3 процентного пункта ниже, чем за последнюю пятилетку.

Сейчас темпы закачки усилились, но континент все же рискует не войти в зиму с целевым показателем в 80–90%. Впрочем, европейские чиновники уже говорят о необходимости снижения этой нормы.

По оценкам старшего аналитика «Эйлер» Андрея Полищука, при темпах закачки в 2,1 млрд кубометров в неделю к 1 ноября уровень газа в хранилищах составит 87,9 млрд кубометров, что составит около 81,7% от общей емкости хранилищ. Иван Тимонин из «Имплемента» считает реалистичным ориентиром уровень закачки в 75%. «Это заметно ниже комфортных значений последних лет, но само по себе не означает физического дефицита газа, а лишь снижает запас прочности»,— замечает он.

Форвардные цены на газ в ЕС толкают вверх и запланированные до конца сентября ремонтные работы на объектах по добыче газа в Норвегии, ставшей главным поставщиком трубопроводного газа на континент.

Россия уже не играет значимой роли в поставках газа по трубе, так как экспорт ведется только в адрес словацкой SPP, венгерской MVM и греческой DEPA.

Контракт с последней истекает в конце 2026 года. В январе 2027 года также начнет действовать запрет ЕС на поставки СПГ из РФ, которые сейчас закрывают около 5% потребностей Европы в газе.

Вместе с тем конкуренция за спотовые грузы СПГ с Азией нарастает. Премия цены СПГ в Северо-Восточной Азии (индекс Platts JKM) к цене DES в Северо-Западной Европе на прошлой неделе выросла до $1,95 MMBtu. Приближение «азиатской премии» к $2 за MMBtu в стандартной ситуации способствует перенаправлению спотовых грузов из Атлантического в Тихоокеанский бассейн, так как такой размер покрывает более высокие затраты на транспортировку американского СПГ в Азию по сравнению с Европой. В нынешней ситуации возможности для арбитража несколько ограничены, но все же усиливают напряжение между Европой и Азией, спотовые цены на обоих рынках на прошлой неделе также били рекорды декабря 2022 года.

В целом опрошенные “Ъ” аналитики не прогнозируют ценовых пиков 2022 года.

«Уровень около $1 тыс. за 1 тыс. кубометров сейчас выглядит реалистичным показателем на начало отопительного сезона, на который ориентируется рынок. Однако при холодной погоде, сохранении ограничений в Ормузе или новых перебоях с поставками возможны заметные краткосрочные скачки»,— говорит Иван Тимонин.

По оценкам Rystad Energy и Goldman Sachs, существуют риски повышения зимних цен до €100 за 1 МВт•ч (или около $1,22 тыс. за 1 тыс. кубометров). Если ограничения по поставкам сохранятся, то важным фактором станет погода. Из-за холодов волатильность в зимний период может увеличить высокий спрос на газ для отопления помещений и электрогенерации.

Татьяна Дятел