Трамп заявил, что «очень хотел бы» привлечь Мачадо к участию в политике Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень хотел бы привлечь лидера венесуэльской оппозиции и лауреата Нобелевской премии мира Марию Корину Мачадо к участию в политике Венесуэлы. Об этом сообщило AFP.

После захвата американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро Дональд Трамп отрицал возможность участия госпожи Мачадо в венесуэльской политике. Впервые он допустил ее участие в управлении страной 10 января после того, как Мария Мачадо сообщила о готовности передать свою медаль Нобелевской премии мира американскому президенту. Свою награду нобелевская лауреатка отдала 15 января.

В начале января газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что Дональд Трамп не поддерживает кандидатуру Марии Мачадо, поскольку она не уступила ему награду. Президент неоднократно говорил, что ему должны присудить награду за его миротворческие усилия.