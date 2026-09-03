Рубио: лидер венесуэльской оппозиции Мачадо может вернуться на родину в любой момент

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо может вернуться в свою страну в любой момент.

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Фото: Isabel Infantes / Reuters Мария Корина Мачадо

Фото: Isabel Infantes / Reuters

«Она гражданка Венесуэлы и имеет полное право вернуться»,— заявил господин Рубио в интервью венесуэльскому журналисту Серджио Новелли. Глава Госдепа добавил, что американские власти хотели бы обеспечить ее безопасность.

Вопрос о возвращении госпожи Мачадо неоднократно поднимался после того, как в январе США захватили главу Венесуэлы Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявлял, что «очень хотел бы» привлечь ее к участию в политике страны. Мария Корина Мачадо также говорила о планах вернуться в Венесуэлу. Многие аналитики отмечали, что Белый дом делает ставку скорее на окружение бывшего президента Венесуэлы и «разочарован» в госпоже Мачадо.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о «крупнейшей нефтяной сделке в мировой истории». Она предусматривает, что США будут контролировать значительную часть венесуэльской нефти. После этого власти страны подписали соглашения о добыче нефти с несколькими компаниями. Среди них — Chevron и Eni.

Яна Рождественская