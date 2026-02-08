Politico: в Белом доме разочарованы лидером оппозиции Венесуэлы Мачадо

Заявления лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо о возможном проведении выборов менее чем через год вызвали раздражение у советников администрации президента США Дональда Трампа. Об этом Politico сообщили источники в Белом доме на условиях анонимности.

Один из собеседников издания заявил, что Мария Корина Мачадо «лишь пытается все свести на нет… она эгоистка». По его словам, оппозиционный политик ведет себя как «сольная звезда» и тем самым, по его мнению, подрывает усилия администрации Дональда Трампа по освобождению политзаключенных, а также совместные операции правоохранительных органов США и Венесуэлы.

Другой источник, близкий к Белому дому, назвал высказывания госпожи Мачадо о сроках выборов нереалистичными. По его оценке, более вероятным является двухлетний переходный период, а обсуждение конкретных временных рамок со стороны оппозиции он счел неуместным. В администрации США слова госпожи Мачадо расценили как попытку сохранить политическую актуальность в условиях трансформации власти в стране.

В 2025 году госпожа Мачадо получила Нобелевскую премию мира. Она неоднократно поддерживала американские удары по Венесуэле и военное вмешательство. Однако после того, как в январе США захватили президента страны Николаса Мадуро, господин Трамп отрицал возможность ее участия в венесуэльской политике. Многие аналитики также отмечали, что Белый дом делает ставку скорее на окружение бывшего президента Венесуэлы. При этом позже господин Трамп заявил, что «очень хотел бы» привлечь госпожу Мачадо к участию в политике в этой стране.