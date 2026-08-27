Поиски актера на роль Джеймса Бонда сузились до шести претендентов

По сообщениям американских СМИ, поиски актера для исполнения роли Джеймса Бонда в будущем 26-м выпуске легендарной франшизы остановились на шести основных претендентах. Это актеры Джек Лауден, Каллум Тернер, Джейкоб Элорди, Пол Мескал, Харрис Дикинсон и Джек Бартон. При этом последнего, наименее известного в списке, называют фаворитом гонки. Ранее в числе потенциальных исполнителей роли агента 007 назывались Идрис Эльба и Аарон Тейлор-Джонсон, однако в финальный список, по информации издания Page Six, они не попали. Шесть вышеназванных актеров, по сообщению того же издания, готовятся пройти пробы в сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В 2022 году компания Amazon приобрела голливудскую студию MGM, под эгидой которой выпускались фильмы бондианы. Тем не менее креативный контроль над франшизой оставался в руках студии Eon Productions и продюсеров Барбары Брокколи и Майкла Уилсона.

В 2025 году Уилсон, Брокколи и Amazon MGM создали совместное предприятие для управления правами на интеллектуальную собственность, при этом все три стороны остались совладельцами прав. Однако креативный контроль над будущими фильмами франшизы был передан Amazon MGM в результате сделки, стоимость которой, по информации издания Variety, составила $20 млн (а не $1 млрд, как сообщалось до того).

Также в 2025 году режиссером будущего фильма о Бонде, который выйдет уже под эгидой Amazon MGM, был выбран Дени Вильнев, постановщик таких картин, как «Прибытие» (2016), «Бегущий по лезвию 2049» (2017) и трилогии «Дюна» (2021, 2024, 2026). Тогда же начались спекуляции о том, кто сыграет в 26-м фильме бондианы главную роль.

От исполнителя роли Бонда традиционно требуется быть подданным британской короны. Так, в фильме «На секретной службе Ее Величества» (1969) агента сыграл австралиец Джордж Лэзенби, а первый и самый знаменитый Бонд — Шон Коннери — имел британский паспорт, но шотландское происхождение. Австралийцем является также Джейкоб Элорди, пожалуй, самый «звездный» участник новой бондовской гонки, шотландцем — известный по сериалу «Медленные лошади» Джек Лауден. Но Пол Мескал, который сейчас снимается в роли Пола Маккартни в будущем байопике группы «Битлз», родом из давно уже независимой (и даже не входящей в Содружество наций) Ирландии.

Давней традицией бондианы также является выбор на роль каждого следующего Бонда малоизвестного актера. Так было с предыдущим Бондом — Дэниелом Крейгом, чей кастинг в свое время вызвал большие дискуссии и возмущение. Поэтому сейчас основные ставки делаются на Джека Бартона, актера в основном сериального, самой заметной строчкой в резюме которого является эпизодическая роль в «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса (2023).

Официальных сообщений и комментариев о кастинге Amazon MGM пока не поступало.

Юлия Шагельман