При ракетном ударе ВСУ по заводу в Орле пострадали восемь человек
В результате ракетного удара ВСУ по заводу в Советском районе Орла пострадали восемь человек. Возгорание ликвидировано. На территории промышленного предприятия образовались завалы — скоро к их разбору приступят специалисты. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил губернатор Андрей Клычков.
Большинство пострадавших получили легкие травмы. Некоторым потребовалось хирургическое вмешательство, операции им уже провели.
После происшествия состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Власти обследовали близлежащие здания: всего поступило шесть заявок о поврежденных окнах. Также есть пострадавшие автомобили. С 22:00 работает горячая линия для приема обращений. С 08:00 24 октября запланирован подомовой обход территории.
Господин Клычков также призвал ориентироваться на официальные сообщения и не распространять непроверенную информацию.
«Прошу всех спокойно реагировать на текущую ситуацию, особенно на информационный фон, который, я смотрю, начинает нагнетаться. Наши деятели из-за рубежа начинают вбрасывать про химические эффекты, про все остальное — это ерунда полная»,— отметил глава региона.
О ракетном ударе по промышленному предприятию в Орле стало известно сегодня. Режим ракетной опасности в регионе действовал с 17:10 до 18:12. По словам губернатора, удар пришелся на час пик, когда жители города возвращались с работы.