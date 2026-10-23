При ракетном ударе ВСУ по заводу в Орле пострадали восемь человек

В результате ракетного удара ВСУ по заводу в Советском районе Орла пострадали восемь человек. Возгорание ликвидировано. На территории промышленного предприятия образовались завалы — скоро к их разбору приступят специалисты. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил губернатор Андрей Клычков.