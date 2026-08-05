Организаторы «Интервидения» подтвердили проведение конкурса в Саудовской Аравии

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в 2026 году в Саудовской Аравии, сообщили организаторы мероприятия. Ранее ТАСС писал со ссылкой на источник, что проведение конкурса в Эр-Рияде стоит под вопросом.

«Фонд "Традиции искусства" и представители организатора продолжают работу по подготовке следующего конкурса, обсуждаются время и место проведения, а также другие операционные вопросы подготовки»,— сказали ТАСС организаторы «Интервидения».

В 2025 году «Интервидение» прошло на площадке «Live Арена» в Подмосковье. В конкурсе участвовали артисты из 22 стран. Победил Дык Фук из Вьетнама. Во время финала конкурса организаторы объявили, что в 2026 году «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии.