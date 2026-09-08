Россия и Саудовская Аравия перенесли переговоры по датам «Интервидения»

Россия позднее обсудит с Саудовской Аравией сроки проведения международного музыкального конкурса «Интервидение». Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам переговоров с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

«Мы обсудили этот вопрос. Конечно, ситуацию в регионе приходится учитывать. Поэтому по срокам договорились поговорить на более позднем этапе»,— рассказал журналистам российский министр (цитата по ТАСС). Он отметил «взаимный настрой» двух стран расширять культурно-гуманитарные связи.

В 2025 году «Интервидение» прошло на площадке «Live Арена» в Подмосковье. В конкурсе участвовали артисты из 22 стран. Победил Дык Фук из Вьетнама. Во время финала конкурса организаторы объявили, что в 2026 году «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии.