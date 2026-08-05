ТАСС: конкурс «Интервидение» в 2026 году могут отменить

Организация международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2026 году стоит под вопросом, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Конкурс должен пройти в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

«По состоянию на текущий момент нельзя с уверенностью говорить о том, что "Интервидение" в этом году состоится. Такие ключевые организационные моменты, как сроки проведения, состав участников и программа мероприятия находятся под вопросом»,— сказал агентству ТАСС источник в Эр-Рияде.

О планах возродить «Интервидение» власти России сообщали с 2023 года. В феврале 2025-го президент Владимир Путин подписал указ о проведении конкурса, целью которого стало развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества. Мероприятие прошло в сентябре, победителем конкурса стал певец Дык Фук из Вьетнама. Во время финала конкурса организаторы объявили, что в 2026 году «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии.