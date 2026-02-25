Мосты в Курской области отремонтируют два подрядчика за 93 млн рублей

По итогам двух конкурсов областное казенное учреждение «Курскавтодор» определило подрядчиков на ремонт двух автомобильных мостов. Совокупная стоимость заключенных контрактов составляет 92,8 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Подряд на ремонт моста через реку Большая Курица на автомобильной дороге «Крым» — Дряблово — граница Октябрьского района — Пименово» длиной 24,7 м в Курском районе выиграло белгородское ООО «Автомост». Компания была единственным участником конкурса, с ней заключили контракт по начальной цене 43,3 млн руб. Согласно документации, победителю торгов предстоит провести демонтажные работы, обновить мостовое полотно, сопряжения и подходы, пролетные строения и ограждения, реконструировать проезжую часть моста и подходов, отремонтировать водоотводные сооружения и лестничные сходы, а также нанести разметку и установить дорожные знаки.

Контракт на ремонт моста через реку Дичня на дороге «"Крым" — Иванино» длиной 59,3 м в Октябрьском районе заключили с местным ЗАО «Суджанское дорожное ремонтно-строительное управление №2» («Суджанское ДРСУ №2») по начальной стоимости 49,5 млн руб. Компания также была единственным участником торгов. В рамках контракта ей предстоит провести демонтажные работы, реконструировать опоры, пролетные строения, сопряжения, подходы и регуляционные сооружения, отремонтировать водоотводные сооружения и лестничные сходы.

Работы по двум контрактам должны осуществляться с даты заключения соглашений до 30 октября.

По данным Rusprofile, ООО «Автомост» зарегистрировано в Белгороде в декабре 2003 года для строительства мостов и тоннелей. Уставный капитал составляет 11 тыс. руб. Гендиректором является Владимир (Александрович) Еремин, ему же принадлежат 50% долей компании. Остальные 50% — у Юрия (Александровича) Еремина. В 2024 году компания выручила 964 млн руб., чистая прибыль составила 42 млн руб. ЗАО «Суджанское ДРСУ № 2» зарегистрировано в городе Суджа Курской области в марте 2005 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор — Николай Ильинов. Информация об учредителях не разглашается. Выручка компании за 2024 год составила 3,7 млрд руб., прибыль — 3,2 млн руб.

На прошлой неделе стало известно, что на обеспечение безопасности дорог в Курской области планируют выделить 503 млн руб.

Кабира Гасанова