Право на третий этап КРТ микрорайона Волжский в Тамбове снова не разыграли

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Повторный аукцион на право реализации третьего этапа комплексного развития территории (КРТ) микрорайона Волжский в Тамбове признан несостоявшимся. Причиной стало отсутствие соответствующих требованиям заявок на участие в торгах, следует из итогового протокола. Начальная цена лота составляла 111,8 млн руб. Предыдущие торги с той же стартовой стоимостью не состоялись по аналогичной причине.

По условиям договора, инвестор должен был выполнить работы до 31 декабря 2032 года. В рамках третьего этапа на территории площадью 53,1 тыс. кв. м планировалось построить шесть девятиэтажных и один семиэтажный жилой дом, благоустроить четыре жилые зоны, возвести котельную, проложить коммунальные сети, а также создать улично-дорожную сеть с парковками и пешеходными дорожками.

Второй этап КРТ Волжского, по данным портала ГИС «Торги», пока не разыгрывался. Право на реализацию первого этапа в апреле получила структура ГК «Еврострой» депутата Воронежской областной думы Михаила Гусева за 260,1 млн руб. В начале августа структура группы приступила к строительству дома из двух секций, проектная стоимость которого оценивается в 1,1 млрд руб.

Алина Морозова