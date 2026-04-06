Микрорайон Волжский в Тамбове застроит структура ГК «Еврострой» за 260 млн

Аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) в микрорайоне Волжский в Тамбове выиграло воронежское ООО «СЗ "КРТ-1"» (структура ГК «Еврострой» депутата Воронежской облдумы Михаила Гусева). Компания единственная участвовала в торгах, контракт с ней был заключен по начальной цене 260,1 млн руб. Это следует из аукционной документации.

Победителя торгов объявили вскоре после того, как аукцион был признан несостоявшимся. Предыдущий аукцион не состоялся, так как на участие в них не было подано ни одной заявки. Под КРТ готовы отдать территорию в границах 32 земельных участков общей площадью 17 га. Они будут переданы победителю торгов в субаренду.

В рамках проекта на площадке нужно было построить не менее 82 тыс. кв. м жилья. В соответствии с условиями договора инвестор обязан до 31 декабря 2032 года возвести 16 семиэтажных и 10 девятиэтажных жилых домов, четыре котельные, проложить коммунальные сети, а также создать улично-дорожную сеть с парковками и пешеходными дорожками.

Отдельные требования касаются благоустройства придомовых территорий. Предполагается асфальтовое покрытие проезжей части, мощение тротуарной плиткой пешеходных дорожек, установка светильников, а также оборудование спортивно-досуговых площадок.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ "КРТ-1"» зарегистрировано в Воронеже в 2005 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Данные о финансовых показателях общества отсутствуют в ФНС. Учредителями компании в равных долях являются воронежское ООО «Трайт групп» (контролируется Галиной и Николаем Гусевыми) и Алексей Сезин. Господин Сезин также владеет еще четырьмя местными строительными фирмами: ООО «СЗ "Градстрой"», ООО «СЗ "Домстрой"», ООО «АБМ» и ООО «СЗ "Репное"», ему принадлежат 51% долей в ООО «УК "Суворов"». Кроме того, Алексей Сезин руководит 12 компаниями, в том числе ООО «СЗ "КРТ-1"» и ООО «ГК "Еврострой"».

В середине марта «Ъ-Черноземье» сообщал, что мэрия Тамбова решила отдать под КРТ территорию с жилой застройкой в границах улиц Чичканова, Советской, Рабочей и Карла Маркса. Ее площадь составляет 12,7 тыс. кв. м. Проект предполагает, что здесь будут построены один девятиэтажный многоквартирный дом, две пятиэтажки и два одноэтажных МКД.

