Союз распался на дороге

В Краснодаре суд ликвидировал краевой Союз дорожно-строительных организаций. По данным прокуратуры, он был частью коррупционной схемы, созданной бывшим вице-губернатором, а затем — депутатом Госдумы Анатолием Вороновским. Ликвидации также подлежит благотворительный фонд «Моя Кубань», через который, по мнению надзора, прошли откаты для чиновников на сумму 1,9 млрд руб. В доход государства обращено имущество фонда, в том числе денежные средства, участки и нежилые здания.

Бывший депутат Анатолий Вороновский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Судьба двух влиятельных общественных организаций, связанных с дорожно-строительной отраслью Кубани, решилась в течение одного судебного заседания. Первомайский райсуд Краснодара вынес постановление о ликвидации ассоциации «Региональное отраслевое объединение работодателей “Союз дорожников Кубани”» и фонда содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань». Суд согласился с мнением прокуратуры края о том, что деятельность фонда и ассоциации противоречит уставным целям.

Ассоциация «Союз дорожников Кубани» была создана в 2002 году для представительства интересов и защиты прав предприятий дорожно-строительной сферы.

В 2017 году ассоциация учредила благотворительный фонд «Моя Кубань» с целью аккумулирования средств на основе добровольных взносов для развития социальной сферы региона. На самом деле, по данным прокуратуры, обе организации были частью коррупционной схемы, созданной Анатолием Вороновским, который последовательно занимал должности министра транспорта края, вице-губернатора и советника губернатора Кубани, а с 2021 по 2025 год — депутата Госдумы.

Надзору стало известно, что господин Вороновский в течение длительного времени распределял бюджетное финансирование на ремонт и строительство дорог не по результатам конкурсных процедур, а по собственному усмотрению среди узкого круга приближенных компаний, требуя от них откаты.

Союз дорожников Кубани использовался для формирования пула подконтрольных подрядчиков: компании, не вступившие в ассоциацию, не имели шанса получить контракт на ремонт и строительство дорог, утверждает прокуратура.

Руководители союза Андрей Дорошенко, впоследствии депутат Госдумы, и Александр Карпенко, до последнего времени депутат краевого заксобрания, привлекали подрядчиков, распределяли между ними заказы и устанавливали размер откатов для господина Вороновского.

Перевод незаконного вознаграждения осуществлялся через счета фонда «Моя Кубань» под видом благотворительных взносов. В общей сложности фонд получил от участников рынка более 1,9 млрд руб., считает надзор.

Во время рассмотрения иска прокуратуры в суде представитель Союза дорожников возражал против требований надзора. «Дорошенко и Карпенко были президентами союза на общественных началах, какое отношение к ним имеет организация? Мы ведем просветительскую деятельность, популяризируем работу дорожной отрасли среди студентов и школьников. Если кто-то устраивал махинации, причем здесь союз? Мы не услышали, какую норму права мы нарушили»,— заявил юрист ассоциации. Представители фонда «Моя Кубань» на суд не явились и свой отзыв не прислали.

Суд, изучив доводы сторон, пришел к выводу, что руководители ассоциации и фонда в своей деятельности допускали серьезные нарушения, что повлекло причинение ущерба обществу и государству. В доход РФ обращены средства, находящиеся на счетах ассоциации и фонда (суммы в судебном акте не указаны). Также в казну отошла недвижимость, принадлежащая фонду «Моя Кубань»: семь нежилых зданий и шесть участков общей площадью около 170 тыс. кв. м.

Анатолий Вороновский был лишен статуса депутата Госдумы и арестован в конце 2025 года по обвинению в коррупции.

Центральный райсуд Сочи в январе текущего года изъял в доход РФ имущество самого экс-депутата и аффилированных лиц стоимостью более 23 млрд руб.

Анна Перова, Краснодар