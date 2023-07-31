Экс-мэр Владивостока въехал в суд на катере

Передано в суд очередное уголовное дело в отношении бывшего главы столицы Приморья Олега Гуменюка, на этот раз по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, еще в тот период времени, когда господин Гуменюк возглавлял хозуправление администрации Приморья, он совершил мошенническую операцию с фиктивным ремонтом прогулочного катера, в результате краевой бюджет понес ущерб на сумму свыше 17 млн руб. Сторона защиты заявила, что судебных перспектив у второго дела в отношении экс-мэра нет, поскольку истек срок давности привлечения к уголовной ответственности. Ранее господин Гуменюк был приговорен к 12 годам лишения свободы за коррупцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В понедельник прокуратура Приморья сообщила об утверждении обвинительного заключения и передаче в суд для рассмотрения по существу второго уголовного дела в отношении экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка. «Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)»,— информирует надзорное ведомство. Инкриминируемое Олегу Гуменюку деяние было совершено в период с марта по май 2017 года, когда он возглавлял хозяйственное управление администрации Приморского края.

По версии СКР, господин Гуменюк заключил три контракта на сумму около 9,5 млн руб. на ремонт катера Infini 36, находящегося в оперативном управлении хозуправления.

Второй участник мошеннической схемы, по версии следствия, бывший начальник службы эксплуатации морского транспорта хозуправления Денис Максутов подписал акты приемки заведомо не выполненных работ по контрактам, которые были оплачены в полном объеме. Затем представитель компании-подрядчика купил катер SeaRay SB400 за 8 млн руб. Этот катер был передан в пользование хозуправления, а взамен подрядчик получил в пользование Infini 36 «в счет якобы имеющейся разницы в стоимости нового катера и оплаты по фиктивным договорам». При этом катер Infini 36 официально не был отчужден из собственности администрации Приморья, а катер SeaRay SB400 не поставлен на баланс хозуправления. Чтобы скрыть махинацию, на катер SeaRay SB400 был нанесен бортовой номер, принадлежавший Infini 36. Ущерб администрации края оценивается в 17,2 млн руб.

«Стояла задача получить в пользование хозуправления красивый прогулочный катер. Не имея законных оснований продать старый и купить новый, сделали по такой сложной схеме»,— пояснили «Ъ» в прокуратуре Приморья.

Адвокат Олега Гуменюка Александр Китаев сообщил «Ъ», что подзащитный не признает вину по второму уголовному делу.

«Но судебной перспективы это дело не имеет, поскольку истек срок давности привлечения к уголовной ответственности»,— сказал адвокат. Он ожидает, что суд примет решение о прекращении производства по делу.

Напомним, 8 января текущего года Ленинский райсуд Владивостока признал бывшего градоначальника Олега Гуменюка виновным во взяточничестве на общую сумму 38 млн руб. и приговорил к 16 годам 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 150 млн руб. В начале мая Приморский краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу защиты, смягчил наказание экс-мэру до 12 лет колонии строгого режима. Бывший чиновник вину не признал.

Олег Гуменюк исполнял обязанности мэра Владивостока с декабря 2018 года, а затем был избран главой города местной думой в марте 2019 года. 18 мая 2021 года он ушел в отставку с поста главы Владивостока, после того как полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев высказал ему претензии по качеству ремонта детского технопарка, а губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что работа мэра не удовлетворяет жителей.

После избрания мэром Олег Гуменюк заявил, что не планирует повторять судьбу предшественников на посту главы Владивостока, трое из которых были осуждены за различные преступления.

Алексей Чернышев, Владивосток