Пустите Канаду в Европу

Европейский союз и Канада намерены сделать решающий шаг навстречу друг другу, который должен позволить Оттаве получить статус ассоциированного члена ЕС. После того как новую инициативу огласила в своем ежегодном обращении в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, идею поддержал в своей речи в Страсбурге премьер-министр Канады Марк Карни. Демонстрация сближения ЕС и Канады стала их совместным вызывающим жестом в адрес президента США Дональда Трампа, который в ответ пригрозил Европе торговой войной. Как далеко смогут зайти в своем сближении Канада и объединенная Европа, не понимают и сами европейцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Канады Марк Карни и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте (Страсбург, 17 сентября 2026 года)

Фото: Pascal Bastien / AP Премьер-министр Канады Марк Карни и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте (Страсбург, 17 сентября 2026 года)

Фото: Pascal Bastien / AP

Предложение предоставить Канаде статус ассоциированного члена ЕС, который не прописан в Конституции и других документах Евросоюза и пока не был предоставлен ни одному государству мира, прозвучало 16 сентября в ежегодном обращении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте в Страсбурге, озаглавленном «О положении дел в Европейском союзе».

Рассуждая о том, что должно стать основой для сближения Европы и Канады, Урсула фон дер Ляйен заявила, что Канада и ЕС разделяют одни и те же ценности и имеют общий взгляд на многие вопросы — «от Арктики до геополитики».

«Но прежде всего Европа и Канада верят в демократию»,— подчеркнула глава ЕК, допустив скрытый выпад в адрес ближайшего соседа Канады — США во главе с президентом Трампом.

Как стало известно изданию Politico, перед выступлением Урсулы фон дер Ляйен ее помощники несколько раз переписывали самые чувствительные формулировки, в том числе касающиеся предложения статуса ассоциированного члена для Канады. Это указывает на то, что ежегодная речь главы Еврокомиссии, несмотря на ее статусность, дорабатывалась в пожарном порядке.

Специально прилетевший в Страсбург чтобы выступить перед депутатами Европарламента 17 сентября, на следующий день после Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министр Канады Марк Карни был преисполнен оптимизма, но при этом избегал четких определений того, что же в реальности может представлять собой ассоциированное членство его страны в ЕС.

«Канада приветствует это стремление, и опросы показывают, что подавляющее большинство канадцев поддерживают самые тесные связи с Европой»,— сообщил евродепутатам канадский премьер. Однако он сразу сделал существенную оговорку о том, что речь не идет о создании некоего третьего, канадско-европейского блока для противостояния мировым державам (о каких странах идет речь, он предпочел не упоминать). «Европа и Канада сильны по отдельности. Европа и Канада еще сильнее вместе»,— вещал канадский премьер.

В речи премьера Карни в Страсбурге все же содержался завуалированный вызов президенту Трампу, который ранее грозился сделать соседнее североамериканское государство «51-м штатом США».

Напомним, что с 22 августа также вступили в силу 50-процетные пошлины США на канадские товары, в ответ Канада ввела пошлины в размере от 15% до 50% на импорт товаров из Штатов. После того как торговые переговоры между Оттавой и Вашингтоном зашли в тупик, канадский премьер назвал требования США «несправедливыми, неэкономическими, ставящими под вопрос надежность любой сделки».

Как отметил в связи с этим в своем выступлении в Страсбурге Марк Карни, Оттава и Брюссель стремятся не к доминированию, а к устойчивости, чтобы никто не мог контролировать их открытые рынки или подрывать их суверенитет.

Еще одним горячим сторонником глобального расширения Евросоюза — на этот раз не в Северную Америку, а в Индо-Тихоокеанский регион — вслед за Урсулой фон дер Ляйен и Марком Карни проявила себя глава Европейского парламента Роберта Метсола. По ее словам, по примеру Канады ассоциированными членами ЕС в будущем могут стать Австралия и Новая Зеландия.

Однако официальные разъяснения Оттавы указывают на то, что канадская сторона пока не представляет себе до конца, к чему приведет реализация идеи об ассоциированном членстве в ЕС, учитывая, что никто не может разъяснить, какие права и обязанности может иметь такой член. «Мы пока к этому не готовы. Я не говорю, что нам не нравится этот термин. Я лишь говорю, что, прежде чем мы дойдем до стадии решения, мы должны сначала узнать, какую форму это примет»,— цитирует издание Euractiv слова постпреда Канады при ЕС Джонатана Уилкинсона.

Как сообщила ранее газета The Wall Street Journal (WSJ), новый формат взаимодействия может облегчить обмен товарами, специалистами и услугами между Канадой и ЕС.

Кроме того, обсуждается вариант с разрешением для канадцев работать и жить в ЕС без визы. По данным WSJ, канадский премьер отдельно настаивает на строительстве трубопроводов, которые позволят перенаправить в Европу часть газа, ныне поставляемого в США.

В свою очередь, как стало известно газете Financial Times, против предоставления Канаде статуса ассоциированного члена ЕС выступает Германия, опасающаяся недовольства других европейских партнеров. По информации источников издания, предложение Урсулы фон дер Ляйен, вызвавшее овации в Европарламенте, было встречено весьма сдержанно в Берлине и других столицах ЕС.

Как заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, Германия открыта к обсуждению новых моделей партнерства, но термин «ассоциированный член» следует пересмотреть из-за его непроработанности в переговорах со странами—членами ЕС.

Переориентация на Европу для Канады так или иначе окажется серьезным вызовом. Хотя стороны давно связаны крепкими экономическими связями — ЕС является вторым по величине торговым партнером Канады,— масштабы ее торговли с США несопоставимы. Для сравнения: объем торговли Канады со Штатами за прошлый год составил $900 млрд, а с ЕС — $130 млрд.

Если в Европе в связи с инициативой фон дер Ляйен и Карни пребывают в некотором недоумении, то ее главный адресат президент Трамп и вовсе впал в ярость.

«Я думаю, это смехотворно. Канада была ужасным торговым партнером. Если я сочту это хоть сколько-то враждебным актом, я введу очень серьезные пошлины или прекращу торговлю с Европой по многим товарам»,— написал Трамп в соцсети Truth Social.

«Мы тащим на себе европейские страны с дефицитом в $200 млрд. Все, что нам нужно сделать, это сказать: "Знаете что? Мы больше с вами не торгуем"»,— развил он свою мысль, выступая перед сторонниками в Северной Каролине.

Лусине Баласян