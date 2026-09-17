Властям Канады понравилась идея об ассоциированном членстве в ЕС

Премьер-министр Канады Марк Карни положительно оценил предложение ЕС об «ассоциированном членстве». Он призвал к более тесному трансатлантическому сотрудничеству, в том числе в сферах обороны, добычи полезных ископаемых и искусственного интеллекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Канады Марк Карни

Фото: Yves Herman / Reuters Премьер-министр Канады Марк Карни

Фото: Yves Herman / Reuters

«Канада приветствует эту инициативу, — заявил премьер на сессии Европарламента в Страсбурге (цитата по AFP). — Канада и Европа должны обеспечить собственную стратегическую автономию посредством глубокого сотрудничества». Политик добавил, что никто не может диктовать Канаде, с кем сотрудничать.

Накануне председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила Европе «срочно переосмыслить партнерские связи» и предоставить Канаде статус первого ассоциированного члена ЕС. Также она призвала сформировать Европейский совет по безопасности, который объединил бы ЕС, Канаду, Великобританию и Норвегию. Президент США Дональд Трамп счел эти планы Европы враждебными и пригрозил ввести новые торговые тарифы.