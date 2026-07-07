Суд рассмотрит иск структуры «Газпрома» к воронежскому КБХА на 94 млн рублей

Арбитражный суд Воронежской области принял к производству иск ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» (структура «Газпрома») к местному АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА; интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос»). Сумма требований составляет 93,5 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Иск связан с возмещением задолженности. Судебное заседание по делу состоится 25 августа.

По собственным данным, АО «КБХА» входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения. По сведениям Rusprofile, АО зарегистрировано в 2004 году в Воронеже. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Уставный капитал — 23,2 млрд руб. Директор — Александр Печагин. Актуальные финансовые показатели не раскрываются.

Всего с начала года структура «Газпрома» подала к КБХА 15 исков. В январе зарегистрированы четыре заявления на общую сумму 63,5 млн, в феврале — еще три на 87,3 млн, в апреле — четыре на 196,6 млн, в июне — столько же на 110 млн руб. Весной арбитраж удовлетворил четыре иска газовой компании: два на 4,8 млн и 11,2 млн и два на 2,6 млн и 44,9 млн руб. В июне суд встал на сторону истца еще в одном споре, взыскав 15,4 млн руб., а в июле — еще 58 млн руб.

Кабира Гасанова