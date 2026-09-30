Структура «Газпрома» отсудила у Тамбовской сетевой компании 83 млн рублей

Арбитражный суд Тамбовской области полностью удовлетворил иск ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» к АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК), постановив взыскать с ответчика 82,6 млн руб. Соответствующая запись появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Детали претензий в материалах суда не раскрываются.

С декабря 2016 года структура «Газпрома» инициировала против ТСК 28 арбитражных процессов, 15 из которых приходятся на 2026 год. В частности, только на прошлой неделе поставщик ресурса направил в суд еще шесть исковых заявлений к сетевой компании на общую сумму 19,1 млн руб.

В августе «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд удовлетворил сразу три иска «Газпром межрегионгаз Тамбов» к ТСК, обязав ответчика выплатить 412,3 млн руб. задолженности по девяти договорам поставки газа, заключенным в августе 2022 года.

Кабира Гасанова