Суд взыскал с воронежского КБХА еще 160 млн рублей в пользу структуры «Газпрома»

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» к АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА; интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос») и взыскал с общества 160,1 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Задолженность образовалась по договору поставки газа от 13 октября 2022 года за январь-февраль 2026 года. Истец требовал взыскать задолженность по оплате за газ, услуги по его транспортировке и снабженческо-сбытовые услуги.

По собственным данным, АО «КБХА» входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения. По сведениям Rusprofile, АО зарегистрировано в 2004 году в Воронеже. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Уставный капитал — 23,2 млрд руб. Директор — Александр Печагин. Актуальные финансовые показатели не раскрываются.

Весной арбитраж удовлетворил четыре иска газовой компании: два на 4,8 млн и 11,2 млн и два на 2,6 млн и 44,9 млн руб. В июне ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» уже истребовал с КБХА через суд 15,4 млн руб., а в начале июля — 58,6 млн руб. Всего с начала года структура «Газпрома» подала к КБХА 16 исков. В январе зарегистрированы четыре заявления на общую сумму 63,5 млн, в феврале — еще три на 87,3 млн, в апреле — четыре на 196,6 млн, в июне — столько же на 110 млн руб., еще один иск на 93,5 млн руб. был зарегистрирован в начале июля.

Ульяна Ларионова