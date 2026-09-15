Недолгое одиночество в сети

Победителем торгов по продаже 100% долей национализированного тамбовского телеком-оператора «Ланта» стало АО «Плаза групп» из Ленинградской области. Оно предложило за актив 223,5 млн руб. при начальной цене 438,2 млн. Результаты обжалованы в ФАС, поэтому заключение договора пока приостановлено. Потенциальный собственник не стал подробно комментировать покупку, подтвердив лишь участие в торгах и победу. Экс-гендиректор и бывший совладелец оператора назвал «Ъ-Черноземье» торги «непрозрачными». Эксперты расходятся в оценке реальной привлекательности и сохранности актива.

Сделку по смене собственника тамбовского оператора отложило разбирательство в УФАС

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ленинградское АО «Плаза групп» стало победителем торгов по продаже 100% долей национализированного тамбовского оператора связи ООО «Ланта». Общество предложило за актив 223,5 млн руб., что на 49% меньше начальной цены в 438,2 млн руб., следует из ГИС «Торги». Согласно протоколу рассмотрения заявок, к торгам допустили двух претендентов: «Участника 1», подавшего заявку 9 сентября в 12:10, и «Участника 2» — в 12:26.

По итогам торгов 11 сентября АО «Плаза групп» признали победителем с ценой 223,5 млн руб. При этом в итоговом протоколе общество названо единственным участником; почему второй допущенный претендент не участвовал в аукционе, не уточняется.

АО возглавляет Мария Акацкая. Она отказалась подробно комментировать «Ъ-Черноземье» покупку тамбовского оператора, подтвердив лишь участие в торгах и победу. «Ъ-Черноземье» направил вопросы о торгах в правительство Тамбовской области, но оперативного ответа не получил.

После торгов в местное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) поступила жалоба на действия организатора — банка ПСБ. Имя заявителя и содержание претензий не раскрываются. Банк не вправе заключать договор до решения ФУАС, принятие которого ожидается 18 сентября. Бывший генеральный директор и один из бывших совладельцев «Ланты» Александр Васильев (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) сообщил «Ъ-Черноземье», что предприятие, по его информации, продолжает работу, но «ключевые сотрудники покинули» его.

По мнению господина Васильева (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ), «торги могли быть организованы под конкретного участника».

«Было два участника: один из них технический, роль которого была просто заявиться. Конкуренции на торгах не было»,— заявил он. Бизнесмен обратил внимание, что заявки были поданы с разницей в 16 минут.

Оценивая цену актива, он отметил, что ее уровень зависит от покупателя.

По данным Rusprofile, АО «Плаза групп» зарегистрировано в марте 2024 года в городе Новоселье Ленинградской области. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб. Генеральный директор и учредитель — Мария Акацкая. В 2024–2025 годах выручка отсутствовала. В 2025 году убыток составил 175 тыс. руб., а в 2024-м — 4 тыс. руб.

Это третья попытка продать «Ланту»: предыдущий аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок, соответствующих требованиям. Первые торги были объявлены в марте 2026 года, но их отменили по единогласному решению комиссии без пояснения причин.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в октябре 2025 года Октябрьский райсуд Тамбова по иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства 100% долей в уставном капитале «Ланты», а также недвижимое имущество Александра Зайцева, владевшего 51% компании, и Александра Васильева, которому принадлежало 49% (входят в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ).

Помимо оператора, они лишились двух торговых центров, отеля «Берендей» и 4 га земель в Тамбовской области общей стоимостью порядка 2,4 млрд руб. В феврале 2026 года Тамбовский облсуд оставил это решение без изменений.

27 января 2026 года новым генеральным директором «Ланты» стал Дмитрий Викторов. По данным Роскомнадзора, ООО «Ланта» имеет лицензию на услуги связи до 30 декабря 2028 года.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова отмечает, что «Ланта» — действующий региональный оператор связи с узнаваемым брендом и абонентской базой порядка 50 тыс. абонентов. По ее оценке, ликвидность выставленного на торги актива ограничена: для интернет-провайдера принципиально важно, кому принадлежат сети, узлы связи, оборудование, права на размещение в домах и договоры с абонентами.

По словам эксперта, в 2025 году стоимость основных средств компании существенно сократилась, а часть сетевой инфраструктуры используется по договорам, которые она считает спорными.

Поэтому, по оценке госпожи Владимировой, потенциальный покупатель приобретает юридическое лицо с брендом и абонентской базой, но без части необходимой для работы инфраструктуры.

Технический директор хостинг-провайдера Tendence.ru Александр Щукин, напротив, считает, что по общедоступным сведениям «Ланта» производит впечатление действующего ИТ-актива с устойчивым бизнесом: «В 2025 году доход компании составил 672 млн руб. Среднесписочная численность — 188 человек, средняя зарплата — 122 тыс. руб. В судебных делах компания участвовала преимущественно как третье лицо. Задолженность есть, но она невелика».

По мнению господина Щукина, победа на торгах компании без очевидного опыта работы на телеком-рынке «может говорить о непрозрачности процедуры».

Анна Швечикова