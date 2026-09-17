Садятся все

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Хозяйственников областной полиции берут одного за другим

По громкому уголовному делу о хищениях топлива для служебного транспорта подмосковной полиции как минимум на 600 млн руб. арестован руководитель ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обслуживания» ГУ МВД Московской области подполковник внутренней службы Геннадий Пешков. В этой должности он успел проработать лишь шесть дней, сменив отправленного под стражу полковника Алексея Суярова. Главным же фигурантом расследования является заместитель начальника подмосковного главка МВД генерал-майор Сергей Мальков, которого следствие считает организатором криминальной схемы.

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

16 сентября Мещанский райсуд Москвы по ходатайству следственного департамента МВД арестовал на два месяца начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обслуживания» (ЦХиСО) ГУ МВД Московской области подполковника внутренней службы Геннадия Пешкова. Ему предъявлено обвинение в особо крупной растрате. Главный хозяйственник подмосковной полиции стал уже четвертым отправленным под стражу сотрудником областного главка МВД в рамках расследования масштабных хищений бензина и дизтоплива, предназначавшихся для заправки ведомственного транспорта.

В растрате вверенного имущества помимо Геннадия Пешкова следствие обвиняет заместителя начальника ГУ МВД по тылу генерал-майора Сергея Малькова, занимавшего свою должность с 2013 года, а также его подчиненных — бывшего руководителя ФКУ ЦХиСО ГУ МВД Подмосковья полковника Алексея Суярова и экс-начальника одного из отделов центра подполковника Анну Левину.

В коррупции фигурантов уличили во время проверки, которую провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Главного управления собственной безопасности МВД.

В ее рамках и было установлено, что небольшие объемы ведомственного топлива генерал начал поставлять на сторону еще весной нынешнего года. А основная часть предназначенных для полицейских автомобилей бензина и солярки, исчисляемая миллионами литров, начала уходить «деловым партнерам» начиная с июня 2026 года, после возникшего в Москве и Московской области дефицита топлива в связи с ударами беспилотников ВСУ по НПЗ и хранилищам. Доходило до того, что стражам порядка нечем было заправить патрульные автомобили.

По версии следствия, организатором теневого бизнеса являлся генерал Мальков.

Именно по его указанию, как считают в следственном департаменте МВД, подчиненные поставляли бензин ПАО «Евротранс» — крупнейшему независимому топливному оператору столичного региона, владеющему почти 60 АЗС под брендом «Трасса». Председателя совета директоров компании Игоря Мартышова и еще трех топ-менеджеров этой организации также отправили в СИЗО. Общий ущерб от махинаций на данный момент составляет около 600 млн руб.

Генерал арестован за теневые поставки служебного топлива на подмосковные заправки

Арестованный 16 сентября Геннадий Пешков до недавнего времени проходил по делу в качестве свидетеля. И в том числе на его показания опирался следователь в Мещанском суде 7 сентября, ходатайствуя об аресте других обвиняемых. Через три дня после этого Геннадий Пешков неожиданно для многих в главке занял кресло своего бывшего шефа Алексея Суярова. Еще через шесть дней следствие выяснило, что преемник арестованного начальника ЦХиСО также участвовал в махинациях, а его предыдущие показания на соучастников являлись не чем иным, как попыткой выгородить себя.

Олег Рубникович

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