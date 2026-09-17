Садятся все

По громкому уголовному делу о хищениях топлива для служебного транспорта подмосковной полиции как минимум на 600 млн руб. арестован руководитель ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обслуживания» ГУ МВД Московской области подполковник внутренней службы Геннадий Пешков. В этой должности он успел проработать лишь шесть дней, сменив отправленного под стражу полковника Алексея Суярова. Главным же фигурантом расследования является заместитель начальника подмосковного главка МВД генерал-майор Сергей Мальков, которого следствие считает организатором криминальной схемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

16 сентября Мещанский райсуд Москвы по ходатайству следственного департамента МВД арестовал на два месяца начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обслуживания» (ЦХиСО) ГУ МВД Московской области подполковника внутренней службы Геннадия Пешкова. Ему предъявлено обвинение в особо крупной растрате. Главный хозяйственник подмосковной полиции стал уже четвертым отправленным под стражу сотрудником областного главка МВД в рамках расследования масштабных хищений бензина и дизтоплива, предназначавшихся для заправки ведомственного транспорта.

В растрате вверенного имущества помимо Геннадия Пешкова следствие обвиняет заместителя начальника ГУ МВД по тылу генерал-майора Сергея Малькова, занимавшего свою должность с 2013 года, а также его подчиненных — бывшего руководителя ФКУ ЦХиСО ГУ МВД Подмосковья полковника Алексея Суярова и экс-начальника одного из отделов центра подполковника Анну Левину.

В коррупции фигурантов уличили во время проверки, которую провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Главного управления собственной безопасности МВД.

В ее рамках и было установлено, что небольшие объемы ведомственного топлива генерал начал поставлять на сторону еще весной нынешнего года. А основная часть предназначенных для полицейских автомобилей бензина и солярки, исчисляемая миллионами литров, начала уходить «деловым партнерам» начиная с июня 2026 года, после возникшего в Москве и Московской области дефицита топлива в связи с ударами беспилотников ВСУ по НПЗ и хранилищам. Доходило до того, что стражам порядка нечем было заправить патрульные автомобили.

По версии следствия, организатором теневого бизнеса являлся генерал Мальков.

Именно по его указанию, как считают в следственном департаменте МВД, подчиненные поставляли бензин ПАО «Евротранс» — крупнейшему независимому топливному оператору столичного региона, владеющему почти 60 АЗС под брендом «Трасса». Председателя совета директоров компании Игоря Мартышова и еще трех топ-менеджеров этой организации также отправили в СИЗО. Общий ущерб от махинаций на данный момент составляет около 600 млн руб.

Арестованный 16 сентября Геннадий Пешков до недавнего времени проходил по делу в качестве свидетеля. И в том числе на его показания опирался следователь в Мещанском суде 7 сентября, ходатайствуя об аресте других обвиняемых. Через три дня после этого Геннадий Пешков неожиданно для многих в главке занял кресло своего бывшего шефа Алексея Суярова. Еще через шесть дней следствие выяснило, что преемник арестованного начальника ЦХиСО также участвовал в махинациях, а его предыдущие показания на соучастников являлись не чем иным, как попыткой выгородить себя.

Олег Рубникович