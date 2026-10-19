Бывший глава орловского Мценска стал председателем горсовета депутатов

Андрею Беляеву 60 лет. Он родился в Мценске. В 1989 году окончил Московский автомобилестроительный институт (ныне — структура Московского политехнического университета). Прошел трудовой путь от формовщика до генерального директора на металлургических предприятиях Мценска, Орла, Курска. С марта 2012 года работал первым замглавы администрации Мценска, в 2016-м стал руководить ей.