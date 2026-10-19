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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Черноземье

Бывший глава орловского Мценска стал председателем горсовета депутатов

Во время первого заседания нового созыва Мценского горсовета депутатов (Орловская область) председателем был избран Андрей Беляев, который до 2 октября возглавлял администрацию Мценска. Об этом сообщили в мэрии райцентра.
Председатель городского совета депутатов Мценска Андрей Беляев

Председатель городского совета депутатов Мценска Андрей Беляев

администрация Мценска Орловской области

Заместителем господина Беляева избрали Александра Бологова. Также были определены председатели постоянных комиссий.

Андрею Беляеву 60 лет. Он родился в Мценске. В 1989 году окончил Московский автомобилестроительный институт (ныне — структура Московского политехнического университета). Прошел трудовой путь от формовщика до генерального директора на металлургических предприятиях Мценска, Орла, Курска. С марта 2012 года работал первым замглавы администрации Мценска, в 2016-м стал руководить ей.

После избрания депутатом горсовета господин Беляев досрочно сложил полномочия главы. Его должность с приставкой «и. о.» занял бывший руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области Денис Леонов. Ведомство же с сегодняшнего дня возглавляет Сергей Антонцев.
Алина Морозова