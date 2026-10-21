Неодобрительное отношение

Пока еще уровень достаточности капитала в целом по сектору остается адекватным: у крупнейших игроков этот показатель на 1 июля 2026 года составлял 11,4%, у менее крупных банков превышал 20%. Однако ЦБ последовательно ужесточает требования к нормативам достаточности: с начала 2026 года для системно значимых банков суммарные надбавки к нормативам достаточности капитала выросли с 1,25 до 2 п. п., а для остальных банков с универсальной лицензией — с 1 до 1,5 п. п., что повысило требования к совокупному капиталу с учетом надбавок до 10% и 9,5% соответственно. «В результате часть накопленного буфера потребовалась для выполнения повысившихся требований, ограничивая возможности по дальнейшему наращиванию активов под риском»,— отмечают аналитики «Эксперт РА» в своем обзоре.