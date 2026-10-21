Неодобрительное отношение
Банки более жестко оценивают кредитоспособность клиентов
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Банки ужесточают условия кредитования для корпоративных заемщиков. Это происходит как из-за сомнений в том, что финансовая модель конкретного бизнеса способна генерировать стабильный денежный поток для обслуживания займа, так и из-за регулятивных требований к нормативам капитала самих банков.
В октябре корпоративные заемщики банков отметили ужесточение условий кредитования, связанное с неценовыми условиями — требованиями к финансовому положению, обеспечению и так далее, сообщил Банк России в аналитическом обзоре «Мониторинг предприятий». Это затронуло большинство отраслей, следует из опроса регулятора. Исключением стали добыча, розничная торговля, транспортировка и хранение, а также водоснабжение. При этом, как уточнил регулятор, общий баланс оценок предприятиями условий кредитования находился на уровне средних значений за последние десять лет.
Риск-политика банков в текущей ситуации — это реакция на общую ситуацию в экономике.
«При этом не стоит говорить о блокирующем подходе банков к ужесточению своих требований, скорее банки стараются минимизировать риски невозврата в текущих условиях, следуя при этом регуляторным подходам и пересматривая свои подходы к оценке финансового положения, применению ковенантов, оценке качества обеспечения, а также к структуре денежных потоков»,— считает управляющий директор рейтингов финансовых институтов НРА Константин Бородулин.
Наибольшего внимания сегодня требуют такие отрасли, как строительство и девелопмент, оптовая и розничная торговля, гостиничный бизнес, общепит, транспортировка и хранение, грузоперевозки. При этом принадлежность заемщика даже к относительно устойчивой отрасли не гарантирует его платежеспособности. «Внутри каждой отрасли важны долговая нагрузка конкретной компании, запас ликвидности и надежность контрагентов. Отраслевая принадлежность помогает определить, на чем сконцентрировать внимание при анализе и мониторинге, но сама по себе не дает ответа о платежеспособности»,— отмечает старший менеджер аудиторско-консалтинговой группы ФБК Алексей Борисов.
В первую очередь сегодня важны финансовая модель компании и наличие ресурсов для того, чтобы оперативно адаптироваться к ситуации в отрасли. «Для банка главный вопрос — насколько уверенно заемщик может обслуживать долг,— объясняет Алексей Борисов.— Прибыль в отчетности важна, но необходимо понимать, когда предприятие получает деньги от покупателей и хватает ли этих поступлений на платежи. Поскольку даже хороший залог не заменяет устойчивого денежного потока».
При этом тот небольшой рост кредитования в корпоративном секторе, который отражает статистика в текущем году (+13,4% в годовом выражении),— это нередко перекредитование для обслуживания ранее взятых кредитов. «Новые кредиты все чаще берут не на развитие, а на рефинансирование, что не генерирует нового денежного потока для обслуживания долга, но может говорить о накоплении проблем в будущем»,— предупреждает Константин Бородулин.
Замаскированные проблемы
Несмотря на снижение ключевой ставки с 16% до 14% в 2026 году, которое способствовало некоторому удешевлению кредитов в экономике, риски в корпоративном секторе нарастают. Косвенно это подтверждает тот факт, что регулятор сохранил рекомендацию банкам идти навстречу заемщикам в случае временного ухудшения положения. Правда, это не означает, что банки могут менять условия кредитования всем клиентам, которые не могут обслуживать долг на прежних условиях. Ключевой критерий отбора — заемщику необходимо предоставить кредитору реалистичный бизнес-план на ближайшие три года.
Формально объем реструктуризаций остается на приемлемом уровне, однако есть тревожные сигналы, которые не стоит игнорировать.
Так, в своем обзоре «Итоги банковского сектора на первое полугодие 2026 года» аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» обратили внимание на постепенное ухудшение качества части реструктурированной задолженности: в первом полугодии 2026 года доля рискованных реструктуризаций в корпоративном портфеле выросла с 4,3% до 4,9%, согласно статистике Банка России. «При сохранении сложных условий деятельности восстановление финансового положения отдельных крупных компаний может потребовать больше времени, чем предполагалось при изменении условий их кредитов,— отмечается в обзоре “Эксперт РА”.— В таком случае банкам придется пересматривать оценку качества задолженности и увеличивать резервы, причем высокая концентрация требований способна сделать влияние отдельных проблемных заемщиков на финансовый результат особенно заметным».
По данным ЦБ, объем реструктурированных ссуд продолжает расти — в июле он увеличился на 0,2 трлн руб. «Это произошло за счет рискованных реструктуризаций кредитов заемщикам из сферы недвижимости и ухудшения положения отдельных промышленных компаний»,— следует из обзора «О развитии банковского сектора».
Правда, доля проблемных кредитов в общем портфеле сократилась на 0,2 п. п., до 11,6%, за счет роста портфеля. Общее покрытие резервами и качественными залогами, по данным ЦБ,— около 50%. «Риски по непокрытому объему (6,1 трлн руб., около 60% запаса капитала до нормативов) остаются управляемыми»,— считает регулятор, добавляя, что портфель будет вызревать постепенно и банки смогут покрывать потери за счет прибыли. Кроме того, часть заемщиков смогут восстановить финансовое положение и погасить свою задолженность.
Опасная ситуация
Тем не менее реструктуризация, которую сегодня нередко воспринимают как спасательную меру, может лишь откладывать проблемы. «Ключевой риск, который должны учесть все банки в ближайшем квартале,— это не одномоментный рост просрочки, а дальнейшее накопление реструктурированных и проблемных, но не просроченных кредитов, особенно если ключевая ставка будет сохраняться на текущем уровне длительное время»,— считает Константин Бородулин.
В четвертом квартале качество кредитных портфелей банков будет под давлением, рост реструктуризаций продолжится, прогнозируют эксперты. «Высокая стоимость кредита действует постепенно: какое-то время компания покрывает платежи из накопленных средств, но этот запас не бесконечен. Поэтому даже стабилизация ставок не приносит немедленного облегчения»,— говорит Алексей Борисов.
При этом своевременная реструктуризация может помочь жизнеспособному бизнесу и повысить вероятность возврата кредита. «Здесь главное — понимание того, из каких поступлений компания будет платить по новому графику. Если меняются только даты, а способность обслуживать долг не восстанавливается, проблема просто переносится»,— резюмирует эксперт.
Забота о капитале
В условиях ухудшения качества портфеля и возможных проблем с реструктурированными кредитами в будущем особенно актуальным для банков становится вопрос о соблюдении нормативов достаточности капитала. Банки формируют резервы на возможные потери за счет прибыли, но если ее не хватает — за счет капитала.
Пока еще уровень достаточности капитала в целом по сектору остается адекватным: у крупнейших игроков этот показатель на 1 июля 2026 года составлял 11,4%, у менее крупных банков превышал 20%. Однако ЦБ последовательно ужесточает требования к нормативам достаточности: с начала 2026 года для системно значимых банков суммарные надбавки к нормативам достаточности капитала выросли с 1,25 до 2 п. п., а для остальных банков с универсальной лицензией — с 1 до 1,5 п. п., что повысило требования к совокупному капиталу с учетом надбавок до 10% и 9,5% соответственно. «В результате часть накопленного буфера потребовалась для выполнения повысившихся требований, ограничивая возможности по дальнейшему наращиванию активов под риском»,— отмечают аналитики «Эксперт РА» в своем обзоре.
С начала 2027 года повышение надбавок к нормативам достаточности капитала продолжится — на 0,5 п. п. для банков с универсальной лицензией (и еще на 1 п. п. с начала 2028 года), надбавка за системную значимость увеличится на 0,25 п. п. в 2027 и 2028 годах.
Инвестиционная пауза
Несмотря на в целом непростую ситуацию в экономике, в отдельных отраслях появляется спрос на инвестиционные кредиты. Хотя в целом динамика на рынке разнонаправленная, отмечает Банк России. В третьем квартале 2026 года инвестиционная активность увеличилась в обрабатывающих производствах, выпускающих промежуточные товары, а также в транспортировке и хранении, в розничной торговле и водоснабжении. По данным ЦБ, рост инвестиционной активности продолжился в обрабатывающих производствах, выпускающих потребительские товары, сельском хозяйстве, сфере услуг и электроэнергетике, однако в меньшей мере, чем в предыдущем квартале.
При этом в добыче полезных ископаемых, а также в обрабатывающих производствах инвестиционная активность продолжает снижаться, уточняет Банк России. Среди факторов, сдерживающих инвестиционную активность, на первом месте была нехватка собственных средств для финансирования инвестиций. На втором и третьем местах — неопределенность экономической ситуации в стране и недостаточный спрос на продукцию предприятий. Стоимость кредитных средств остается лишь на четвертом месте в перечне ограничений для роста инвестиций.
В четвертом квартале ожидается рост инвестиций во всех отраслях, за исключением розничной и оптовой торговли, строительства и добычи полезных ископаемых, следует из обзора ЦБ. При этом эксперты не ждут всплеска инвестиционного кредитования в текущих условиях. При сохранении дорогого финансирования до конца года спрос на кредиты в экономике в целом будет невысоким. В первую очередь, уточняет Алексей Борисов, кредиты будут брать на оборотные средства и рефинансирование. «Причем деньги могут требоваться и для расширения бизнеса, и из-за задержек оплаты покупателями,— говорит эксперт.— С инвестициями сложнее: планы еще должны превратиться в реальные вложения, а проект должен окупаться с учетом стоимости кредита. Поэтому быстрого роста инвестиционного кредитования до конца года я бы не ожидал. При этом рефинансирование старых долгов само по себе не означает увеличения совокупного портфеля».