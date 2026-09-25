Политолога-иноагента Александра Кынева арестовали по обвинению в наркотрафике

Суд в Москве по ходатайству полиции отправил в СИЗО политолога Александра Кынева, признанного в России иностранным агентом. Следствие вменяет ему в вину участие в незаконном обороте наркотиков или психотропных препаратов, за который предусмотрено от 10 до 20 лет строгого режима.

Официально о задержании политолога силовые ведомства не сообщили и обсуждать его дело отказались. Однако сам факт его уголовного преследования “Ъ” подтвердил адвокат Михаил Бирюков. Защитник не стал вдаваться в подробности дела по просьбе своего доверителя, однако отметил, что «сбыта там нет».

Господин Бирюков счел обвинение неаргументированным, но это, по его словам, еще «придется доказать». Сам политолог, отметил адвокат, вину не признает.

Подробнее — в материале «Вот такая политология».