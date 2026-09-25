Вот такая политология

Суд в Москве по ходатайству полиции отправил в СИЗО политолога Александра Кынева, признанного в России иностранным агентом. Следствие вменяет ему в вину участие в незаконном обороте наркотиков или психотропных препаратов, за который предусмотрено от 10 до 20 лет строгого режима. Защита утверждает, что эксперт по выборам распространением наркотиков не занимался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кынев (объявлен иностранным агентом)

Фото: @alexander.kynev (объявлен иностранным агентом) Александр Кынев (объявлен иностранным агентом)

Фото: @alexander.kynev (объявлен иностранным агентом)

В полдень 25 сентября Перовский райсуд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия, поддержанное прокуратурой, на два месяца отправил в СИЗО известного политолога и эксперта Александра Кынева (объявлен иноагентом). Перед заседанием фигуранту было предъявлено обвинение в незаконном производстве, сбыте наркотических средств в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК). За это тяжкое преступление предусмотрено от 10 до 20 лет строгого режима, поэтому арестного решения суда избежать было невозможно.

Официально о задержании политолога силовые ведомства не сообщили и обсуждать его дело отказались. Однако сам факт его уголовного преследования “Ъ” подтвердил адвокат Михаил Бирюков. Защитник не стал вдаваться в подробности дела по просьбе своего доверителя, однако отметил, что «сбыта там нет».

Господин Бирюков счел обвинение неаргументированным, но это, по его словам, еще «придется доказать».

Сам политолог, отметил адвокат, вину не признает.

Александр Кынев (объявлен иноагентом) — кандидат политических наук, исследователь российских выборов, региональной политики и бывший преподаватель Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). Дважды пытался стать депутатом Госдумы от партии «Яблоко» и «Союза людей за образование и науку» в 1999 и 2003 годах, однако в первый раз его не избрали, а во втором случае партия набрала менее 5% голосов. В 2017 году вошел в экспертно-консультационную группу при председателе ЦИКа.

20 февраля 2026 года Минюст внес Александра Кынева в реестр иностранных агентов. В качестве причины ведомство назвало то, что политолог распространял фейки о действиях российских властей и публиковал материалы в признанных нежелательными организациях.

В апреле ученый попытался обжаловать решение Минюста в Замоскворецком районном суде, однако тот ему отказал.

По данным “Ъ”, политолог назвал клеветой информацию о работе в нежелательных организациях и заявил, что никогда не получал финансирование из иностранных источников.

Кроме того, истец напомнил о своей работе в ЦИКе.

В ответ Минюст предоставил информацию, согласно которой политолог с 2006 года работал в шести организациях, которые впоследствии признали нежелательными или иноагентами. В их числе Фонд Карнеги за международный мир, «Радио Свобода», общероссийское движение в защиту прав избирателей «Голос» и другие (организации включены в реестр иностранных агентов и нежелательных). В итоге суд оставил решение Минюста в силе, а 18 сентября его поддержала апелляционная инстанция Мосгорсуда.

Никита Черненко