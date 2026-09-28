«РИА Новости»: политолог-иноагент Кынев поступил в СИЗО с побоями

Политолог Александр Кынев (объявлен иноагентом), которого суд отправил под арест, поступил в следственный изолятор с побоями, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @alexander.kynev (признан иноагентом) Фото: @alexander.kynev (признан иноагентом)

Суд в Москве провел заседание о назначении меры пресечения Александру Кыневу (объявлен иноагентом) 25 сентября. Когда политолога доставили в СИЗО, источник агентства не уточнил. «Кынев поступил в следственный изолятор со следами побоев, однако где они были получены, неизвестно. В настоящее время проводится проверка»,— сообщили в правоохранительных органах.

Адвокат Александра Кынева (объявлен иноагентом) Михаил Бирюков сообщил «РИА Новости», что его подзащитный сейчас находится в медсанчасти при СИЗО.

Александр Кынев (объявлен иноагентом) с 2006 по 2012 год руководил аналитическим отделом ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» (общероссийское движение «Голос» внесено в реестр иноагентов, международное движение признано нежелательным, организация прекратила работу). Позднее он был экспертом Комитета гражданских инициатив, где координировал проект мониторинга выборов. В феврале 2026 года Минюст внес политолога в реестр иноагентов.

Под арест Александра Кынева (объявлен иноагентом) отправили по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Вину он не признает.