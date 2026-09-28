«РИА Новости»: политолог-иноагент Кынев поступил в СИЗО с побоями
Политолог Александр Кынев (объявлен иноагентом), которого суд отправил под арест, поступил в следственный изолятор с побоями, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Фото: @alexander.kynev (признан иноагентом)
Суд в Москве провел заседание о назначении меры пресечения Александру Кыневу (объявлен иноагентом) 25 сентября. Когда политолога доставили в СИЗО, источник агентства не уточнил. «Кынев поступил в следственный изолятор со следами побоев, однако где они были получены, неизвестно. В настоящее время проводится проверка»,— сообщили в правоохранительных органах.
Адвокат Александра Кынева (объявлен иноагентом) Михаил Бирюков сообщил «РИА Новости», что его подзащитный сейчас находится в медсанчасти при СИЗО.
Александр Кынев (объявлен иноагентом) с 2006 по 2012 год руководил аналитическим отделом ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» (общероссийское движение «Голос» внесено в реестр иноагентов, международное движение признано нежелательным, организация прекратила работу). Позднее он был экспертом Комитета гражданских инициатив, где координировал проект мониторинга выборов. В феврале 2026 года Минюст внес политолога в реестр иноагентов.
Под арест Александра Кынева (объявлен иноагентом) отправили по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Вину он не признает.
При проверках в следственных изоляторах и исправительных колониях, например, в феврале 2021 года, организуется прием заключенных по личным вопросам, включающий осмотр врачами для выявления возможных телесных повреждений.
Прокуратура также организует проверки по материалам СМИ о нарушениях прав осужденных в исправительных колониях, чтобы оценить соблюдение требований уголовно-исполнительного законодательства в части соблюдения прав. Например, в феврале 2021 года прокуратура Ярославской области проводила такую оценку.