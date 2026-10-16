Reuters: в Белом доме приказали ограничить Starshield для Украины
Приказ об ограничении работы спутниковой системы Starshield компании SpaceX для украинских военных поступил из Белого дома. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По словам двух высокопоставленных американских чиновников, решение о временном ограничении работы системы связи, стратегически важной для ВСУ, в Белом доме приняли, чтобы усилить давление на Киев, в том числе из-за атак на российскую нефтяную инфраструктуру. Кто именно отдал приказ, собеседники агентства не уточнили. Один из них заявил, что президент США Дональд Трамп подобного запроса не делал.
На этой неделе на Украине сообщили об ограничениях на использование терминалов Starlink. Украина обвинила в этом основателя SpaceX Илона Маска. Он, в свою очередь, заявил, что военная версия Starshield принадлежит правительству США и контролируется им. Как писала газета The Wall Street Journal, такое утверждение вызвало панику среди украинских чиновников. Последние, отмечает Reuters, 13 октября связались с коллегами из Белого дома, Госдепартамента и Пентагона с целью получить ответ. Киеву подтвердили, что решение было принято американским правительством. 14 октября пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил телеканалу NBC News, что ограничения все еще сохраняются.
15 октября The Telegraph со ссылкой на военнослужащих 7-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ сообщила, что Украина вынуждена отменять операции из-за ограничений в работе Starlink, поскольку они осложняют удары по российским войскам и логистике. По словам представителя Минобороны Украины, терминалы работают, но только в замедленном режиме — на скоростях до 160 км/ч, передает Reuters.