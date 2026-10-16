Reuters: в Белом доме приказали ограничить Starshield для Украины

По словам двух высокопоставленных американских чиновников, решение о временном ограничении работы системы связи, стратегически важной для ВСУ, в Белом доме приняли, чтобы усилить давление на Киев, в том числе из-за атак на российскую нефтяную инфраструктуру. Кто именно отдал приказ, собеседники агентства не уточнили. Один из них заявил, что президент США Дональд Трамп подобного запроса не делал.