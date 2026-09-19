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CNN: стоимость военной операции США против Ирана превысила $45 млрд

Военная операция против Ирана по состоянию на 3 сентября обошлась Соединенным Штатам в $45,1 млрд. Такую цифру Пентагон предоставил Конгрессу США, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Как уточнили собеседники телеканала, военные расходы США составили $43,6 млрд. Еще $1,5 млрд потрачено на дополнительное топливо. Один из источников добавил, что документ Пентагона не включает оценку стоимости ремонта поврежденных баз и зданий, а также косвенных затрат.

США начали военную операцию против Ирана 28 февраля 2026 года. В апреле стороны достигли соглашения о перемирии. 8 июля Соединенные Штаты возобновили удары по Ирану.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Оценка Пентагона отражает прежде всего затраты на проведение операции, но не весь счет за нее. По оценке источников NBC News от 19 июля 2026 года, общая потребность могла составить $80–100 млрд: в нее должны войти восстановление поврежденных баз, пополнение запасов боеприпасов, расходы на авианосцы и флот, а также замена уничтоженной техники.

Масштаб отдельных статей виден по расходу боеприпасов: за первые два дня операции, по данным от 10 марта 2026 года, Пентагон потратил на них $5,6 млрд. Кроме того, в июле 2026 года ведомство запросило до $70 млрд экстренных военных расходов — не только на издержки кампании, но и на новое оружие и наем персонала, то есть часть финансовой нагрузки возникает уже после непосредственного применения сил.

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