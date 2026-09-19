CNN: стоимость военной операции США против Ирана превысила $45 млрд
Военная операция против Ирана по состоянию на 3 сентября обошлась Соединенным Штатам в $45,1 млрд. Такую цифру Пентагон предоставил Конгрессу США, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Как уточнили собеседники телеканала, военные расходы США составили $43,6 млрд. Еще $1,5 млрд потрачено на дополнительное топливо. Один из источников добавил, что документ Пентагона не включает оценку стоимости ремонта поврежденных баз и зданий, а также косвенных затрат.
США начали военную операцию против Ирана 28 февраля 2026 года. В апреле стороны достигли соглашения о перемирии. 8 июля Соединенные Штаты возобновили удары по Ирану.
Оценка Пентагона отражает прежде всего затраты на проведение операции, но не весь счет за нее. По оценке источников NBC News от 19 июля 2026 года, общая потребность могла составить $80–100 млрд: в нее должны войти восстановление поврежденных баз, пополнение запасов боеприпасов, расходы на авианосцы и флот, а также замена уничтоженной техники.
Масштаб отдельных статей виден по расходу боеприпасов: за первые два дня операции, по данным от 10 марта 2026 года, Пентагон потратил на них $5,6 млрд. Кроме того, в июле 2026 года ведомство запросило до $70 млрд экстренных военных расходов — не только на издержки кампании, но и на новое оружие и наем персонала, то есть часть финансовой нагрузки возникает уже после непосредственного применения сил.